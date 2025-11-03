Drama um Drew Barrymore: Notfallbiopsie nach Mammografie

Drew Barrymore (50) sorgte kürzlich in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" für einen emotionalen Moment, als sie über eine beängstigende Gesundheitsphase sprach. Die Schauspielerin und Moderatorin verriet, dass sie eine "Notfallbiopsie" über sich ergehen lassen musste, nachdem eine Mammografie bei ihr Auffälligkeiten gezeigt hatte. Voller Erleichterung teilte die 50-Jährige mit, dass es ihr gut geht, doch die Tage des Wartens auf Ergebnisse seien eine große Belastung gewesen. "Das war eine Sache, über die ich sprechen wollte, auch wenn es schwerfällt", gestand sie. Ihr Gast, die Komikerin Tig Notaro (54), die selbst eine Brustkrebserkrankung überstand, stand ihr dabei mit Erfahrungen und Worten der Unterstützung zur Seite.

Tig, die seit ihrer Diagnose im Jahr 2012 im Kampf gegen Brustkrebs unter anderem eine doppelte Mastektomie durchgemacht hat, sprach mit Drew offen über die Herausforderungen und die Bedeutung von Unterstützung im eigenen Umfeld. Sie ermutigte dazu, Hilfe zuzulassen, und erklärte: "Es ist das größte Geschenk, das man sich und seinen Liebsten machen kann." Neben dem Austausch über persönliche Erfahrungen thematisierten die beiden auch die neue Dokumentation der 54-Jährigen, die das bewegende Leben von Andrea Gibson und Megan Falley zeigt. Andrea, eine Dichterin und Aktivistin, lebt mit der Diagnose unheilbarer Eierstockkrebs, und der Film beleuchtet ihre Liebesgeschichte sowie den Umgang mit dieser schmerzhaften Realität.

Drew, die sich bereits mit 17 Jahren einer Brustverkleinerung unterzogen hat, zeigte sich nicht nur berührt von der Dokumentation, sondern nutzte die Gelegenheit, um erneut Aufmerksamkeit für Brustkrebsvorsorge zu schaffen – ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt. In der Vergangenheit hat sie bereits öffentlich Mammografien durchgeführt, um Zuschauer zu ermutigen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Auch andere Episoden ihrer Show, wie jene, die sie dem Gedenken an Crew-Mitglied Ross Mathews (45)' verstorbene Mutter widmete, zeigten ihre persönliche Verbindung zu diesem Thema. Drew beschreibt diese Momente als lehrreich und als eine Erinnerung an die Kraft der Liebe und der Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tig Notaro im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore beim "TCM Classic Film Festival" in New York City