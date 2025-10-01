Drew Barrymore und Martha Stewart haben keinen Streit

Martha Stewart (84) und Drew Barrymore (50) haben endgültig mit den Gerüchten aufgeräumt, sie hätten einen Streit miteinander. Am Montag erklärte die Schauspielerin in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show", dass sie von den Spekulationen überrascht sei, die seit einem gemeinsamen Auftritt im November letzten Jahres kursierten. Damals hatte Martha die streichelnde Hand ihrer Gastgeberin spielerisch weggeschoben, was viele Zuschauer als Zeichen von Spannungen deuteten. Die Unternehmerin machte nun klar: "Ich mag es einfach nicht, im Fernsehen gestreichelt zu werden." Drew nahm es mit Humor und versprach: "Verstanden, Martha. Ich werde dich nicht wieder streicheln."

Der Vorfall aus der Episode des vergangenen Jahres hatte im Netz für Furore gesorgt. Drew, bekannt für ihre auf Nähe bedachte Interviewführung, hatte versucht, Martha mit einer Schulterberührung aus der Reserve zu locken. Doch die Lifestyle-Guru, die sich selbst als weniger "gemütlich" beschreibt, machte sofort deutlich, dass sie nicht der Typ für solche Gesten ist. Dennoch sprach Martha der Gastgeberin ein Kompliment aus und merkte scherzhaft an: "Ihr wisst, sie kuschelt gerne." Drew, deren Tochter nach einem E-Bike-Crash in die Notaufnahme musste, gab später zu, dass ihre Neigung zur Körperlichkeit manchmal von ihren Gästen als zu viel empfunden werde, sagte aber auch: "Es liegt einfach in meiner Natur."

Martha, die für ihre geradlinige und unabhängige Art bekannt ist, brachte die Situation humorvoll auf den Punkt, als sie sagte: "Drew ist einfach eine sehr gemütliche Person." Drew, die in Interviews oft von ihrer emotionalen Seite spricht, kommentierte, dass sie durch Martha viel über Authentizität gelernt habe: "Sie gibt den Menschen so viel Selbstvertrauen, indem sie einfach sie selbst ist." Damit bewiesen die beiden Stars, dass selbst ein viraler Moment voller Missverständnisse mit Humor und Offenheit entkräftet werden kann.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Drew Barrymore und Martha Stewart

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Martha Stewart, Moderatorin