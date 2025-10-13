Duftprobe: Drew Barrymore riecht im TV an ihren Füßen

Es wird skurril in der "Drew Barrymore Show", wo die Schauspielerin ihre Fans immer wieder mit unkonventionellen Aktionen überrascht. In einer der neuesten Folgen widmete sich Drew (50) dem Thema Fußhygiene und ging dabei aufs Ganze. Gegenstand war dabei ein Artikel aus dem Jahr 2019, in welchem Experten empfehlen, die Füße regelmäßig zu pflegen. Drew zog spontan einen Schuh aus, um den Geruch ihrer eigenen Füße zu testen. Ihr Urteil? "Großartig." Doch damit nicht genug: Auch ihre Co-Moderatoren Sunny Anderson und Ross Mathews (45) schnupperten an ihren Füßen und bestätigten: "Riecht nach nichts" und "Großartig."

Der überraschende Test entwickelte sich schnell zum Running Gag der Sendung. Drew gab dabei auch tieferen Einblick in ihre Fußpflegeroutine – oder eher den Mangel daran. Sie gestand, ihre Füße nur einmal pro Woche zu waschen, was in der Show für viele Lacher sorgte. Trotz geringer Waschfrequenz, so Drew, sei sie völlig überrascht, dass ihre Füße keinen unangenehmen Geruch hätten. "Sie sind dreckig, aber sie stinken nicht", erklärte sie. Auch ihre Begründung für die seltenen Fußwäschen führte zu Staunen: Sie habe Angst, im Badezimmer auszurutschen.

Drew, bekannt für ihre Offenheit und ihren Humor, schreckte auch vor der Frage nach Zehenfetischen nicht zurück. Sie erklärte ganz offen, dass sie derlei Erfahrungen nie ansprechend gefunden habe. "Ich hatte das schon und dachte mir nur: Muss ich jetzt so tun, als ob mich das anmacht? Das ist doch lächerlich!", sagte sie lachend. Ihre lebensfrohe und ungezwungene Art, auch vermeintliche Tabus aufzugreifen, ist eine ihrer Markenzeichen, die immer wieder für unvergessliche TV-Momente sorgen und immer wieder den Nerv der Zuschauer treffen, auch wenn nicht jede Aktion jedermanns Sache ist. Drew, die seit fünf Jahren ihre eigene Talkshow hat, zeigt damit einmal mehr, warum sie so beliebt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore beim "TCM Classic Film Festival" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin