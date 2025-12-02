Einsames Thanksgiving? So würde Drew Barrymore feiern

Drew Barrymore (50) hat kürzlich auf TikTok Ratschläge für alle geteilt, die Thanksgiving dieses Jahr allein verbringen. Im Video des offiziellen Accounts der Drew Barrymore Show erklärte die Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin, wie man den Tag auch ohne Gesellschaft genießen kann. Ihre wichtigste Empfehlung lautet, den Feiertag als eine besondere Zeit für sich selbst umzugestalten und sich darauf einzulassen. Dabei könne man sich beispielsweise ganz einem Buch widmen, es von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen und den Tag so zu etwas Einzigartigem machen.

Alternativ schlägt Drew auch ein sogenanntes Friendsgiving vor. Hierbei lädt man Freunde ein, veranstaltet ein Potluck – eine Art Mitbring-Buffet – oder genießt ganz unkonventionell Pizza oder chinesisches Essen, während man gemeinsam Football schaut und entspannte Stunden miteinander verbringt. "Es kommt darauf an, das Beste aus dem Moment zu machen", so Drew. Ihre Tipps basieren auf eigenen Erfahrungen, da sie selbst einige Male Thanksgiving allein verbracht hat. Neben dem besagten Video sorgte Drew auch bei einem ganz anderen Ereignis kürzlich für Aufmerksamkeit: Sängerin Sabrina Carpenter (26) "verhaftete" sie symbolisch während ihrer "Short n Sweet"-Tour, was für viel Spaß bei den Fans sorgte.

Die Schauspielerin ist nicht nur für ihre offenkundige Lebensfreude und Ratschläge bekannt, sondern auch für ihre positive Ausstrahlung. Als Mutter von zwei Kindern weiß Drew, wie wichtig es ist, sich auch einmal Zeit für sich selbst zu nehmen – etwas, das sie immer wieder öffentlich betont. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Produzentin hat Drew in den letzten Jahren als Talkshow-Moderatorin eine neue Berufung gefunden und begeistert regelmäßig Fans durch ihre ehrlichen und inspirierenden Einblicke in ihr Leben. Mit Tipps wie diesen zeigt sie einmal mehr, warum sie ein Publikumsliebling ist.

Getty Images Drew Barrymore beim SNL Special zum 50. Geburtstag der Show in New York

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

