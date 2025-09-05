Notaufnahme: Drew Barrymores Tochter hatte E-Bike-Crash

Drew Barrymore (50) erlebte während eines Familienurlaubs in Europa unerwartete Turbulenzen. Ihre Tochter erlitt in Frankreich einen Unfall und musste daraufhin mehrere Tage im Krankenhaus verbringen: "Also, wir waren im wunderschönen Frankreich, und dann hatte sie einen E-Bike-Unfall." Während eines Auftritts bei "Late Night with Stephen Colbert" erzählte die Schauspielerin von dem Vorfall und erklärte, dass ihre Tochter in den Bergen gestürzt sei und sich am Ellenbogen schwer verletzt habe.

Trotz des Unfalls kann Drew aufatmen: Ihrer Tochter geht es mittlerweile wieder gut. Die Schauspielerin zeigte sich beeindruckt von dem Einfallsreichtum und der Kreativität ihrer Tochter, die sich aus ihrem BH ein improvisiertes Tourniquet bastelte, um die Blutung zu stoppen. Trotz des ersten Schreckens blickt Drew auf einen ereignisreichen Aufenthalt zurück und lobt die Stärke ihrer Tochter, die trotz der schwierigen Umstände einen kühlen Kopf bewahrte.

Drew und ihre Töchter Olive und Frankie sind ein eingespieltes Team. Und obwohl sie ihren Kids ein schönes Leben bieten kann, bereut Drew eine Sache in ihrem Leben, wie sie bereits vor sechs Monaten ganz offen in "The Drew Barrymore Show" gestand: Ihr tat die Trennung von Ex-Mann Will Kopelman (47) für ihre Töchter Olive und Frankie extrem leid. "Alles war für mich sehr niederschmetternd, und ich brauchte lange, um mich davon zu erholen, weil es nicht der traditionellen Familiendynamik entsprach, die ich mir geschworen hatte, für meine Familie zu schaffen, weil ich nicht so aufgewachsen bin", verriet die Schauspielerin damals im Fernsehen. Gerade die fehlende klassische Familienstruktur habe sie damals belastet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und ihr Ex-Mann Will Kopelman im Mai 2014

Anzeige