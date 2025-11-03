Im Urlaub: Leichtathletin Gina Lückenkemper hat sich verlobt

Urlaubsglück mit Funkeln: Gina Lückenkemper (28) hat sich verlobt – und teilt die frohe Botschaft ganz nebenbei mit ihren Fans. Die Star-Sprinterin genießt nach einem starken Leichtathletik-Sommer ihre Saisonpause und postete am Sonntagabend auf Instagram eine Bildergalerie aus ihrem Urlaub. Zu sehen sind Schnappschüsse aus der Münchner Allianz-Arena, ein Dinner in den Bergen, Zwergdackel Akira – und ein funkelnder Ring an ihrem Finger. Dazu schrieb Gina: "Rückblick auf eine großartige Offseason. Freue mich auf alles, was noch kommt."

Ginas Verlobter ist Stefan Vogel, mit dem sie seit vielen Jahren liiert ist. Bereits 2018 hatte das Paar während der Europameisterschaften erstmals gemeinsame Fotos veröffentlicht. Für ihn zog die Sportlerin damals von ihrer Heimatstadt Soest nach Bamberg. Ihr Leben ist seitdem geprägt von räumlichen Herausforderungen, denn aufgrund ihres Trainings zieht es Gina häufig nach Clermont, Florida, wo sie mit berühmten Athleten wie Noah Lyles (28) unter dem renommierten Coach Lance Brauman trainiert. Trotz der Distanz scheint ihre Beziehung aber so stabil wie eh und je.

Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche aus der Leichtathletik-Welt. Kolleginnen wie Sina Mayer, Patrizia van der Weken und Gesa Krause ließen Herzen und liebe Worte da. Gesa kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden", wie auf Instagram zu lesen ist. Die 100-Meter-Europameisterin von 2022 blickt auf ereignisreiche Monate zurück: WM-Bronze mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel in Tokio, dazu Olympia-Bronze mit der Staffel in Paris, auch wenn das Einzelfinale über 100 Meter dort knapp verpasst wurde.

Getty Images Gina Lückenkemper im August 2022

Instagram / ginalueckenkemper Gina Lückenkemper, November 2025

Instagram / ginalueckenkemper Gina Lückenkemper und ihr Partner Stefan Vogel, November 2025