Nach Mega-Zoff: Brooklyn Beckham brüskiert Ramsay-Hochzeit

An Weihnachten wird in Bath gefeiert – aber ohne Brooklyn Peltz-Beckham (26). Während Holly Ramsay am 25. Dezember in der historischen Bath Abbey Olympiaschwimmer Adam Peaty (31) das Jawort geben soll, bleibt einer der engsten Kindheitsfreunde der Braut dem großen Tag fern. Statt mit den Ramsays und den Beckhams in Somerset anzustoßen, verbringt Brooklyn die Feiertage im Luxus-Anwesen der Familie seiner Frau Nicola Peltz (30) in Palm Beach. David und Victoria Beckham (51) reisen mit Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) allein zur Hochzeit an.

Dabei galten die Beckhams und die Ramsays lange als beinahe eine Großfamilie: Urlaube, gemeinsame Weihnachten, Kindergeburtstage – mittendrin Brooklyn, der vor allem mit den Zwillingen Holly und Jack Ramsay unzertrennlich gewesen sein soll. "Die Kinder sind zusammen groß geworden", zitierte die Daily Mail einen Insider, der auch betonte, wie sehr Gordon und seine Frau Tana an Brooklyn hängen. Umso größer sei nun die Enttäuschung, dass der Influencer nicht zur Hochzeit erscheine, zumal bei Holly und Adam ohnehin mehrere Stühle frei bleiben: Medienberichten zufolge sollen auch Teile von Adams Familie – darunter seine Eltern und zwei Brüder – nicht zur Gästeliste gehören. Insider sprechen von einem "riesigen Jammer", dass ausgerechnet der frühere Stammgast der Beckham-Ramsay-Tafel an diesem Tag fehlt.

Hinter der leeren Stuhlreihe steckt mehr als nur ein Terminkonflikt: Zwischen Brooklyn und seinen Eltern herrscht seit Monaten Funkstille. Der 26-Jährige hat seine Familie auf Instagram blockiert, nachdem Victoria einen Koch-Clip ihres Sohnes mit einem Like versehen hatte und Fans in den Kommentaren zur Versöhnung aufriefen – laut Sun ein Moment, der Brooklyn endgültig verärgert haben soll. Statt alter London-Clique und Kindheitsfreunden spielt heute vor allem das Leben mit Nicola und deren Familie in den USA die Hauptrolle. Während David und Victoria in Bath an alte Zeiten mit den Ramsays anknüpfen, setzt ihr ältester Sohn in Palm Beach sichtbar auf Abstand – und zeigt damit, wie tief der Riss durch die einst so eng verzahnten Familienverhältnisse inzwischen geht.

Collage: Imago, Instagram / hollyramsayy Collage: Brooklyn Peltz-Beckham und Holly Ramsay

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024