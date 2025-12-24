Anna Adamyan reflektiert ihre Kinderwunschreise 2025

Anna Adamyan (29) hat kurz vor Jahresende auf Instagram ein bewegendes Video veröffentlicht, in dem sie offen auf ihre Kinderwunschreise 2025 zurückblickt. Die Reality-TV-Bekannte zeigt darin Krankenhausaufnahmen, Tränen, Spritzen und intime Momente, die den Kampf hinter den Kulissen sichtbar machen. Sie erzählt, dass der Wunsch nach einem zweiten Kind zu Beginn des Jahres immer stärker wurde, sie zugleich aber mit großen Ängsten rang. Gemeinsam mit ihrem Partner meldete sie sich in der Kinderwunschklinik, um einen neuen Versuch zu starten. Was folgte, beschreibt sie nüchtern und ehrlich – und macht damit deutlich, wie fordernd dieser Weg sein kann.

Zu ihrem Clip schreibt Anna: "Ich bin ganz ehrlich mit euch: Anfang des Jahres wurde der Wunsch in mir immer stärker, doch die Ängste waren groß. Ich war mir nicht sicher, ob ich all das noch einmal aushalte. Der Kinderwunsch ist kein Wunschkonzert – und schon gar kein leichter Weg." Sie berichtet von zwei Eingriffen, einer Phase künstlicher Wechseljahre und einem Kryoversuch, der in einer biochemischen Schwangerschaft endete. "Als wir gemeinsam in der KiWu-Klinik angerufen haben, um einen Termin für unser Wunder 2.0 zu vereinbaren, hätte ich niemals gedacht, dass es wieder so holprig starten würde", schreibt sie weiter. Am Ende richtet sie sich an alle, die Ähnliches durchmachen: "Und an alle, die diesen Wunsch in sich tragen: Ich wünsche euch von Herzen, dass er sich erfüllen darf", heißt es in ihrem Posting.

Anna ist bereits Mama und teilt seit Jahren offen Einblicke in ihre Kinderwunschbehandlung. In der Vergangenheit sprach die Influencerin immer wieder über medizinische Etappen, über Hoffnungen und Rückschläge nach Transfers und Blutwerten. Gerade die transparente Art, mit der sie E-Mails aus der Klinik, Wartezeiten auf Ergebnisse und das Auf und Ab der Gefühle beschreibt, hat ihr eine enge Community beschert. Abseits der Klinikroutine zeigt sie auf Social Media gern ruhige Familienmomente, Kochen zu Hause und Spaziergänge, die ihr Kraft geben. Ihre Anhänger bedanken sich regelmäßig für ihre Ehrlichkeit – viele von ihnen fühlen sich in Annas Worten gesehen und weniger allein.

Robert Schmiegelt / Future Image Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi, Oktober 2024

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan hat sich eine Blastozyste einsetzen lassen