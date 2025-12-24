Das ist Timothy Spalls Lieblingsszene in "Harry Potter"

Timothy Spall (68), bekannt aus der Harry Potter-Filmreihe, nahm sich beim Screening von "Goodbye June" in New York City Zeit, um mit People über seine Erfahrung als Peter Pettigrew, auch bekannt als Wurmschwanz, zu sprechen. Von 2004 bis 2010 verkörperte er den verschlagenen und schwachen Charakter und offenbarte jetzt seine ganz persönliche Lieblingsszene: den Moment im vierten Film der Reihe, "Harry Potter und der Feuerkelch", in dem Pettigrew den dunklen Lord Voldemort wieder zum Leben erweckt. "Voldemort wie ein widerliches, heißes kleines Baby herumzutragen und ihn in einem Kessel Fleisch zu kochen, das war einer meiner Lieblingsmomente", verriet Spall mit einem Schmunzeln.

Während er keine konkreten Ratschläge für die Besetzung der geplanten HBO-Serie geben wollte, sprach Timothy über die Komplexität seines Charakters. "Peter ist ein schwacher Charakter, der überleben will. Diese Feigheit macht ihn verachtenswert, aber sie stammt aus seiner Angst und Verletzlichkeit", erklärte der Schauspieler. Er beschrieb dieses Zusammenspiel von Bosheit und Schwäche als faszinierenden Aspekt der Figur – und als eine Art, wie viele Formen des Bösen entstehen könnten. Für den erfahrenen Darsteller müsse jeder Schauspieler die Figur auf eigene Weise interpretieren, statt sich an Vorbildern zu orientieren: "Es gibt so viel gutes Material, damit kann man in endlos viele Richtungen gehen."

Die Vorstellung einer Neuinterpretation seines ehemaligen Charakters scheint Timothy positiv zu stimmen. Bei ihm weckt das "Harry Potter"-Franchise nach wie vor Begeisterung, weil es Generationen junger Menschen für Literatur begeistert hat. Seit Juli wird die Serie gedreht; sie soll 2027 Premiere feiern. Darin werden neue Talente wie Dominic McLaughlin als Harry Potter, Louise Brealey (46) als Madame Hooch und Rory Wilmot als Neville Longbottom auftreten. Obwohl noch unklar ist, ob die Rolle des Pettigrew überhaupt erscheint, zeigte sich Timothy optimistisch, dass auch die TV-Adaption ein voller Erfolg wird und die Magie der Geschichten weiterleben lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Spall bei der "The Journey"-Premiere im September 2016

Anzeige Anzeige

Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Szene aus "Harry Potter und der Orden des Phoenix"