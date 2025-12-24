Mit Amira oder nicht? So feiert Oliver Pocher Weihnachten

Weihnachten im XXL-Patchwork-Format: Oliver Pocher (47) verbringt die Feiertage in Köln nicht etwa allein, sondern unter einem Dach mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42), ihrem Partner Alexander Weber und insgesamt zehn Kindern. "Ich feiere Weihnachten gemeinsam mit Sandy und ihrem Freund Alex bei mir zu Hause mit insgesamt zehn Kindern", erzählt Oliver im Gespräch mit Bild und macht damit klar, dass es bei ihm alles andere als ruhig zugeht. Drei der Kinder stammen aus der gemeinsamen Ehe mit Alessandra, zwei weitere bringt die Designerin aus ihrer zweiten Ehe mit, dazu kommen die drei Kinder von Alexander. Oliver selbst steuert außerdem seine zwei Söhne aus der Beziehung mit Amira Aly bei – nur ihre Mutter bleibt den Festtagen bei ihm fern.

Denn beinahe wäre die Runde sogar noch größer geworden: Oliver hatte auch seine zweite Ex-Partnerin Amira eingeladen, doch die lehnte ab. "Amira habe ich ebenfalls eine Einladung ausgesprochen. Sie hat aber abgelehnt", berichtet der Comedian im Interview. Die gebürtige Österreicherin verbringt die Feiertage daher nur mit ihren beiden Söhnen, ohne den Vater der Kinder und ohne ihren Partner Christian Düren (35). Während die Patchwork-Crew bei Oliver in Köln zusammenkommt, sind Amiras Angehörige in alle Winde verstreut: Bruder Hima fliegt nach London, die Mutter muss zunächst arbeiten, der Stiefvater reist zu seiner Familie in die USA. Die Moderatorin selbst blickt trotzdem auf besinnliche Tage, wie sie dem Blatt klarmacht: Sie freue sich auf ruhige Stunden mit ihren Liebsten, gutes Essen und Zeit zum Durchatmen.

Schon vor einer Woche hatte Oliver im RTL-Interview erklärt, dass bei ihm zu Weihnachten praktisch jeder willkommen sei. "Alle können sie vorbeikommen, bis auf Christian", scherzte der Entertainer und machte damit klar, dass nur Amiras Partner kein Teil der Kölner Patchwork-Feier sein sollte. Mit typischem Humor fügte Oliver außerdem hinzu: "Dann überlegen, ob wir noch Bushido und Anna-Maria einladen, dann sind wir 18. Und die Kelly Family, dann sind sie alle da." Die Zahl der Gäste blieb für den Comedian selbst ein bisschen eine Überraschung.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025