Nach Trennung: "Bauer sucht Frau"-Michaela wieder vergeben

Erst vor Kurzem kam heraus, dass sich ein Bauer sucht Frau-Paar der diesjährigen Staffel getrennt hat – für Michaela und Thomas gibt es keine gemeinsame Zukunft. Pünktlich zu den Feiertagen ist die Soldatin allerdings wieder vergeben und zeigt ihr neues Glück ganz offen auf Social Media. In einem emotionalen Post verrät sie, dass sie sich Hals über Kopf in Felix verliebt hat, mit dem sie derzeit die ersten gemeinsamen Weihnachtsfeiertage verbringt. Kennengelernt haben sich die beiden fernab jeder TV-Kamera in Hessen, über einen eher unspektakulären Facebook-Messenger-Gruß und mit einer Begegnung, mit der Michaela so gar nicht gerechnet hatte.

In ihrem langen auf Instagram Text zeichnet die ehemalige Hofdame nach, wie aus einem simplen "Hi" plötzlich mehr wurde. Eigentlich, so schreibt sie, reagiere sie auf solche Nachrichten gar nicht – diesmal aber erkannte sie auf dem Profilbild den Angestellten eines Abschleppdienstes wieder, bei dem sie schon öfter Kundin war. Die beiden begannen zu schreiben, tauschten sich "über Gott und die Welt" aus, bis Felix sie schließlich zum Essen einlud und sich der Kontakt vertiefte. Michaela schwärmt von seiner ruhigen, liebevollen Art, von kleinen Gesten, die sie berühren und davon, dass sie in seinen blauen Augen ihre Zukunft sehe. Zu einem Zusammenschnitt gemeinsamer Szenen erklärt sie, Felix sei ihr "wahr gewordener Traum", ein Mann, mit dem sie lachen, Quatsch machen, aber auch ernste Themen besprechen könne. Gleichzeitig kündigt sie an, sich für einige Wochen aus den sozialen Medien zurückzuziehen, um die Zweisamkeit bewusst zu genießen und Felix zu zeigen, wie wichtig ihr diese neue Beziehung ist.

Dabei hatte es zuletzt noch ganz anders ausgesehen: Beim großen Wiedersehen der Kuppelshow saßen Michaela und Thomas noch glücklich nebeneinander im Partnerlook und betonten vor laufenden Kameras: "Wir sind ein Paar!" Thomas schwärmte vom "engen Kontakt" und nannte die Soldatin liebevoll "Maus". Sogar ein Umzug von Michaela nach Sachsen war bereits im Gespräch gewesen. Die Trennung erfolgte dann überraschend und ganz unspektakulär per WhatsApp-Video – nur wenige Wochen nach dem Finale.

RTL / Stefan Gregorowius Thomas und Michaela von "Bauer sucht Frau", 2025

Instagram / stihl_michaela Michaela von "Bauer sucht Frau" und ihr neuer Partner Felix, Dezember 2025

Instagram / stihl_michaela Michaela, März 2025

