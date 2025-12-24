Nach Wiedersehen: "Bauer sucht Frau"-Duo ist wieder getrennt

Es klang nach TV-Märchen, doch das Happy End blieb aus: Thomas Köhler und Michaela aus der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau sind wieder getrennt. Das Paar hatte beim großen Wiedersehen, das bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet wurde, noch verliebt im Partnerlook gesessen und vor laufenden Kameras bekräftigt: "Wir sind ein Paar!" Beide hatten engen Kontakt gehalten, Thomas nannte Michaela liebevoll "Maus" und sogar ein Umzug der Hessin nach Sachsen stand im Raum. Nun die Kehrtwende: Nur kurze Zeit nach dem Finale kam das Aus – und zwar per WhatsApp-Video.

Wie Thomas der Bauernzeitung schildert, war nach der Hofwoche zunächst alles im Lot. Michaela reiste zweimal ins Erzgebirge, er verbrachte ein Wochenende bei ihr in Hessen. Dann der Bruch: Drei Wochen nach dem Finale informierte sie ihn per Video, dass sie keine weiteren Gefühle entwickeln könne. "In der Zeit ist sie auf Abstand gegangen. Da hatte ich schon ein ungutes Gefühl", sagte der Landwirt dem Fachblatt. Die nüchterne Bilanz: "Bei uns gab es leider kein Happy End." Bitter, aber ohne Bitterkeit – Thomas lässt keinen Groll erkennen. "Es ist traurig, aber wenn Herz und Bauch nicht im Einklang sind, sollte man das respektieren. Das Wichtigste ist, dass Michaela ehrlich zu mir war", erklärte er und betonte, wie sehr ihn die Teilnahme an der Show persönlich gestärkt habe.

Privat hatte die Chemie zwischen Thomas und Michaela in der Hofwoche sichtbar gezündet: gemeinsames Anpacken, lange Gespräche, Nähe am Küchentisch – Momente, die auch den Eltern des Bauern gefielen. Zugleich war ihre Kennenlernphase nicht frei von Spannungen: Schon auf der gemeinsamen Anreise ins Erzgebirge prallten bei den beiden Hofdamen unterschiedliche Temperamente aufeinander. Umso größer war später die Erleichterung, als Thomas sich klar für Michaela entschied und Sandra nach Hause schickte. Dass das Kapitel nun dennoch endet, ändert nichts daran, dass der Landwirt Rückhalt auf dem Hof hat und Optimismus zeigt.

RTL Sandra, Michaela und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2025

RTL Bauer Thomas mit Mutter Beate, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Sandra, Bauer Thomas und Michaela, Kandidaten bei "Bauer sucht Frau"

