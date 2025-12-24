Marc-Robin Wenz ist momentan nicht bereit fürs Dating-Leben

Reality-TV-Star Marc-Robin Wenz ist wieder solo – und das ganz bewusst. In einer Fragerunde auf Instagram machte Marc-Robin klar, dass er derzeit keinerlei Interesse am Dating habe und sich auf keine Kennenlernphase einlassen will. "Ich kümmere mich erst mal um mich und meinen Seelenfrieden. Ich muss heilen. Und dann irgendwann. Bin aktuell weder bereit noch habe ich Lust", erklärte er in seiner Story. Wo er steht und wohin es geht, verriet er ebenfalls: Der Fokus liege komplett auf ihm selbst und auf dem Jahr 2026. Zudem werde er bald ins Ausland gehen und viel unterwegs sein, erklärte der TV-Star seinen Followern.

Im selben Q&A umriss Marc-Robin aber auch, worauf es ihm – falls doch eine Frau in sein Leben tritt – ankommt. Wichtig sei ihm keine bestimmte Branche, sondern Flexibilität im Job, da er durch Reisen und den geplanten Auslandsumzug ein frei planbares Leben führe. Grundsätzlich sei ihm der Beruf seiner Zukünftigen egal, betonte er. Allerdings merkte er an, dass ihn der Dauer-Content-Modus zunehmend störe. "Wobei ich mittlerweile merke, dass dieses Influencer-Sein mich echt abturnt, wenn man bei jeder Gelegenheit immer direkt das Handy zücken muss und der ganze Alltag und das ganze Leben sich darum dreht", schrieb er.

Abseits der Datingfrage gibt Marc-Robin seiner Community regelmäßig Einblicke in seinen Alltag zwischen TV-Projekten, Reisen und persönlichen Plänen. Wer ihm folgt, kennt seine direkte Art ebenso wie die ruhigen Phasen, in denen er sich zurückzieht, um Kraft zu sammeln. Seinen Fans ist er als jemand bekannt, der klare Grenzen setzt und sich nach intensiven Show- und Social-Media-Phasen bewusst Zeit für sich nimmt. Gerade dieser Wechsel aus Öffentlichkeit und Rückzug gehört zu seinem Leben dazu – und erklärt, warum ihm Ausgeglichenheit und ein Umfeld, das mitzieht, wichtiger sind als Etiketten oder Berufsbezeichnungen.

Anzeige Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Anzeige