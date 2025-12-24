Schönstes Geschenk: Julia Jasmin Rühle hat Toni geheiratet

Überraschung unterm Weihnachtsbaum: Julia Jasmin Rühle (38) hat ihrem langjährigen Partner Toni Brade das Jawort gegeben – und das pünktlich zu Heiligabend. Wo die Trauung stattfand, verrät sie nicht, doch die frohe Botschaft teilt die Reality-Bekanntheit am 24. Dezember auf Instagram mit ihren Followern. Begleitet wird die Nachricht von einem Foto ihres Eherings und der offiziellen Urkunde. Mit wem sie feiert, macht sie dabei ebenfalls deutlich: mit Toni – und mit allen, die ihr online seit Jahren die Treue halten.

In ihrem Post klingt das große Glück deutlich an. "Du hast mir das schönste Weihnachtsgeschenk beschert und hast mich zu deiner Ehefrau gemacht! Jetzt trage ich deinen Namen! Danke, dass du jeden einzelnen Tag mein Herz behandelst, als wäre es Deins!", schreibt Julia auf Instagram. Damit macht sie auch ihre Namensänderung öffentlich: Ab sofort heißt sie offiziell Julia Jasmin Brade. Ihren Fans wünscht die ehemalige TV-Persönlichkeit zudem besinnliche Feiertage: "Wir wünschen Euch allen wundervolle Weihnachten!" Ein weiteres Detail liefert das Bild selbst: Neben dem Ring blitzt die Heiratsurkunde auf, die den neuen Lebensabschnitt dokumentiert.

Privat hielten Julia und Toni ihre Beziehung über Jahre vergleichsweise ruhig, zeigten sich aber immer wieder als starkes Team. Im Sommer 2021 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Freunde und Follower kennen die beiden als Paar, das gemeinsame Alltagsmomente ebenso teilt wie besondere Anlässe. Julia betont in Posts häufig den Rückhalt durch ihren Partner und spricht über Werte wie Vertrauen und Zusammenhalt. Zu Hause setzt das Paar auf Familie, Nähe und kleine Rituale – ob gemeinsames Training, Auszeiten mit Hund oder kurze City-Trips.

Instagram / followjuliajasmin Toni Brade und Julia Jasmin Rühle, 2023

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Dezember 2025

Instagram / followjuliajasmin Toni Brade und Julia Jasmin Rühle, 2025