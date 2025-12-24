"Geduldsübung": Barbara Meier teilt ehrlichen Mama-Einblick

Barbara Meier (39) hat kurz vor Weihnachten sehr offen gezeigt, wie turbulent es bei ihr zu Hause zugeht. In ihrer Instagram-Story meldete sich das Model im flauschigen Rollkragenpulli, das rote Haar offen, eine Hand an der Schläfe, der Blick sichtlich müde. Sie erzählte, was sie gerade beschäftigt: Adventsstress statt Besinnlichkeit, und zwar täglich. Die zweifache Mama ist mit ihren Töchtern Marie-Therese und Emilia Elise im Vorweihnachts-Marathon unterwegs – zwischen Wichtel-Überraschungen, Schulveranstaltungen und Terminen im Kindergarten. "Als Mama ist die Adventszeit nicht so besinnlich, oder?", schrieb Barbara zu dem Selfie und machte klar, dass die To-do-Liste jedes Jahr länger wird.

In weiteren Clips gewährte die frühere GNTM-Siegerin einen Blick in die heimische Backstube – und in ihre Nervenstärke. Über ein Blech mit Vanillekipferln legte sie O-Töne ihrer Mädchen: "Ich mach so ganz kleine Stücke draus", "Ich mach es extra ganz dünn" und "Mama! Ich bau aus dem Teig eine Burg." Ihre Zusammenfassung dazu: "Meine tägliche Geduldsübung." Schon vor einigen Monaten hatte Barbara im Gespräch mit Bunte gesagt, sie wolle sich "dieses Jahr (...) sehr auf die Kinder" konzentrieren und sich bewusst "Mamazeit" nehmen. Jetzt zeigt sich, wie voll diese Mamazeit in der Adventsphase wirklich ist, denn zu den üblichen Vorbereitungen kamen in diesem Jahr erstmals täglicher Wichtelspaß und die ersten Schulfeiern dazu.

Privat setzt Barbara, die mit Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet ist, auf familiäre Rituale und kleine Momente, die den Alltag zusammenhalten. Die Schauspielerin teilt in sozialen Netzwerken gerne unterhaltsame Einblicke, wenn Basteln, Backen oder Vorlesen im Mittelpunkt stehen, und spricht ihre Community dabei direkt an. Gerade in der Vorweihnachtszeit sucht die Rothaarige offenbar den Austausch mit anderen Eltern, die ähnliche Abläufe kennen – vom Kostüm für die Aufführung bis zur letzten Tüte Mehl fürs Plätzchenrezept. Zwischen all den Terminen bleibt bei ihr spürbar, wie wichtig ihr die gemeinsame Zeit mit den Kindern ist, auch wenn sie manchmal eher an eine sportliche Disziplin erinnert als an stille Stunden bei Kerzenschein.

Barbara Meier, Model

Barbara Meier mit ihrem Baby

Barbara Meier und Klemens Hallmann

