Offiziell: Sarah Connors Tochter Summer bestätigt Trennung

Summer Terenzi (19) hat das Ende ihrer Beziehung bekanntgegeben. Die Tochter von Sarah Connor (45) nutzte ihre Instagram-Story, um ihre Fans über ihren aktuellen Beziehungsstatus zu informieren. In einer Fragerunde klärte die junge Frau auf und schrieb auf die Frage, ob sie für ein Date offen wäre: "Ich bin glücklich Single, aber ich muss dieses Date leider ausschlagen, Schatz." Zu den Hintergründen der Trennung äußerte sie sich nicht.

Dass es in ihrer Beziehung kriselte, hatten viele ihrer Follower jedoch bereits vermutet, da gemeinsame Beiträge schon seit Monaten ausblieben. Emotionale Spekulationen löste im Oktober ihr Song "stillxloveyou" aus, der viele Parallelen zu einer Trennung aufwies. Mit Zeilen wie "Du hast dich verabschiedet, als wäre es leicht" offenbarte Summer eine verletzliche Seite, die ihre Fans tief bewegte. Ergänzt wurde dies durch eine Sprachnachricht am Anfang des Songs, in der ein Treffen abgesagt wird – ob diese persönlich war, ließ Summer offen. Auch Sarah blieb das Lied nicht unkommentiert und reagierte mit einem traurigen Emoji, was den Herzschmerz ihrer Tochter vermuten ließ.

Noch vor einem Jahr hatte die Sängerin ihre Liebe ganz offen gezeigt. Damals veröffentlichte sie auf Instagram ein inniges Foto mit ihrem Freund vor einem Strand und schrieb dazu: "Neun Monate mein Herz, ich liebe dich mehr als das Leben." Auch zu ihrem Geburtstag ließ sie ihre Fans mit romantischen Schnappschüssen an ihrem Glück teilhaben. Die beiden zeigten sich eng umschlungen und küssten sich auf den Bildern so innig, dass ihre Gesichter kaum zu erkennen waren. Doch der gemeinsame Weg hat mittlerweile ein Ende gefunden.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Summer Terenzi im Juni 2023

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit ihrem Freund, September 2024

Imago Summer Terenzi beim YouTube Music Award Dinner 2025 in Berlin