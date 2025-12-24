Selena Gomez und ihr Benny genießen weihnachtlichen Ausflug

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich kurz vor Weihnachten einen funkelnden Abend in Los Angeles gegönnt – und ihre Fans durften digital mitkommen. Am Montag, den 22. Dezember, zeigte Selena auf Instagram Szenen ihres Dates bei Enchant Los Angeles, dem winterlichen Lichter-Spektakel mit Labyrinth, Eisbahn und Fahrgeschäften. An ihrer Seite: Ehemann Benny, mit dem sie sich lachend durch den Park treiben ließ. Die beiden, in passenden schwarzen Pullis, kuschelten vor einem riesigen Tannenbaum, hielten Händchen im Lichter-Labyrinth und nahmen die Community in kurzen Clips mit auf die Fahrt über das leuchtende Areal. "Visiting a wonderland", schrieb die Sängerin zu ihrem festlichen Post und setzte damit den romantischen Ton des Abends.

Die Bilder erzählen von einem Abend voller Nähe: In einem Clip beugt sich Selena vor und drückt Benny einen Kuss auf die Stirn, während sie eng aneinandergeschmiegt die Aussicht genießen. Ein weiteres Foto zeigt die beiden mit passenden Masken, wie sie Arm in Arm durch das Lichtermeer schlendern. Die Auszeit im Park folgt auf einen Blick hinter die eigenen Haustüren der beiden. Denn nur wenige Tage zuvor machte Eventplanerin Mindy Weiss die weihnachtliche Deko in ihrem Zuhause publik – inklusive einem "vintage-inspirierten" Baum mit Silberlametta und einer nostalgischen Eisenbahn, die um den Stamm kreist. In einem Reel vom 15. Dezember ist zu sehen, wie Selena neben dem Baum Platz nimmt und gebannt dem Zug folgt. Dazu kommt ein zweiter Baum im Glam Room, künstlich beschneit und geschmückt mit rosa und lila Lichtern, Mini-Handtaschen, Föhn-Ornamenten und falschen Wimpern. "Magst du den Glam-Room-Baum?", fragt Benny in dem Clip. "Ich liebe den Glam Room!", antwortet Selena. Ein eigenes Winterdorf mit Eislaufbahn, Tavernen, einer Dairy Queen und einem Modegeschäft mit Schaufensterpuppen rundet das Deko-Märchen ab.

Privat wirken Selena und Benny in diesen Einblicken unbeschwert und verspielt. Die Sängerin teilt gerne kleine Alltagsmomente, die Nähe und Humor zeigen, während der Produzent ruhig die Kamera hält, Fragen stellt und ihre Freude einfängt. Solche Szenen, in denen sie auf leuchtende Details achten und gemeinsam Staunen, passen zu dem Bild, das die beiden zuletzt häufiger nach außen tragen: ein Paar, das gemeinsame Rituale schafft, sich an Kleinigkeiten erfreut und das Zuhause bewusst als gemütlichen Rückzugsort inszeniert. Wenn Selena im Glam Room glitzert und Benny daneben grinst, erzählen sie damit vor allem eine Geschichte über Zweisamkeit zwischen Tannenduft, Lichterketten und einem kleinen Zug, der immer wieder seine Runden dreht.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit