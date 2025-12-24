Nach Tod seiner Hündin: Mick Schumacher mit neuem Welpen

Mick Schumacher (26) hat kurz vor Weihnachten für eine rührende Überraschung gesorgt: Der Rennfahrer zeigte auf Instagram seinen neuen Familienzuwachs und stellte einen Australian-Shepherd-Welpen namens Indie vor. Zu einer Bilderreihe schrieb Mick: "Weihnachten kam dieses Jahr früher. Lernt Indie kennen." Zu sehen ist der Sportler bei einem Spaziergang über winterliche Felder, der tapsige Vierbeiner an seiner Seite. Ein weiteres Foto zeigt Indie im Fitnessstudio, wie der Welpe selbstbewusst auf einem knallroten Trainingsgerät posiert, während Mick trainiert. Die Fans reagierten begeistert und fluteten die Kommentare mit Herzen und Glückwünschen.

Der Zeitpunkt des Posts ist kein Zufall. Erst im November hatte Mick seine Hündin Angie verloren, die ihn lange begleitet hatte. Mit Indie beginnt für den Rennfahrer nun ein emotionaler Neuanfang. Auch sportlich passt der Name perfekt: Ab 2026 startet Mick in der IndyCar Series für Rahal Letterman Lanigan Racing. Sein künftiges Team meldete sich unter dem Beitrag prompt zu Wort: "Hallo Indie, wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen." Selbst die IndyCar-Serie zeigte sich angetan, und ein Fan brachte die Stimmung in der Community charmant auf den Punkt: Er könne es kaum erwarten, "Indie in Indy" zu sehen.

Privat zeigt Mick sich selten so offen, umso größer ist die Resonanz auf die innigen Momente mit dem Welpen. Der Tierfreund teilt immer wieder Einblicke in seinen Alltag abseits der Strecke, in dem Training und Natur eine große Rolle spielen. Angie hatte ihn jahrelang begleitet und war für den Rennfahrer ein fester Teil seines Zuhauses. Umso spürbarer ist nun die Wärme, die Indie in den Alltag bringt: Spaziergänge, gemeinsame Workouts, kleine Rituale. Für viele Anhänger ist es genau diese persönliche Seite, die Nähe schafft – ein Blick auf den Menschen hinter dem Helm, der seinen Trost und seine Freude im Zusammenleben mit seinen Hunden findet.

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher mit seiner Hündin Angie.

Getty Images Mich Schumacher, März 2025

Instagram / mickschumacher Rennfahrer Mick Schumacher mit seiner Hündin Angie.