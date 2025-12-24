Lutz Schweigel lässt sich vom Weihnachtschaos nicht stressen

Weihnachten bei Lutz Schweigel (53) wird in diesem Jahr familiär, trubelig – und trotzdem gelassen. Der Schauspieler feiert die Festtage mit seiner Partnerin und den "Bonuskindern" zu Hause, wie er Promiflash erzählte. Geschenke? Die besorgt Lutz traditionell eher spät, denn mit den Ideen beginnt er meist erst im Dezember. Auf die Frage, ob ihn das Fest stressen wird, sagt er, dass er gelassen bleiben will – auch wenn ein kleines Projekt kurz vor Heiligabend für Wirbel sorgen könnte: Seine Freundin plant, die Küche nur zwei Tage vor Heiligabend zu tapezieren. Dafür müssen zunächst die Hängeschränke entfernt und die alte Tapete abgelöst werden, bevor alles neu gestaltet werden kann – idealerweise rechtzeitig, damit die Feiertage ohne Baustelle stattfinden.

Im Gespräch mit Promiflash beschreibt Lutz seine typischen Last-Minute-Einkäufe auch ganz unaufgeregt: "Ich kaufe auf den letzten Drücker." Zugleich klingt an, dass der Zeitplan in diesem Jahr jedoch knapper sein könnte als sonst. "Eigentlich gehe ich das entspannt an, aber dieses Jahr könnte es ein bisschen stressig werden", sagte der TV-Star schmunzelnd und fügte hinzu: "Ich hoffe, wir schaffen das bis Weihnachten – sonst hätten wir Weihnachten ohne Küche."

Abseits der To-do-Liste genießt der "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller aber die gemeinsame Zeit mit seiner Patchwork-Familie. Wenn die "Bonuskinder" durchs Haus wuseln und alle gemeinsam das Fest vorbereiten, zählt für ihn vor allem das Miteinander. Nähe, kleine Rituale und eine entspannte Stimmung stehen dabei im Vordergrund. Und sollte es mit der Tapete doch knapp werden, gibt es für Lutz einen klaren Plan B: zusammenrücken, improvisieren und den Abend gemeinsam am Tisch verbringen – ganz unabhängig davon, wie frisch die Küche am Ende aussieht.

RTL II Lutz Schweigel in seiner "Berlin - Tag & Nacht"-Rolle Joe Möller

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel auf seinem Motorrad 2025

ActionPress Lutz Schweigel im Dezember 2019 in Berlin