Gordon Ramsay enttäuscht: Brooklyn Beckham schwänzt Hochzeit

Eigentlich hatten alle mit einem großen Wiedersehen der Ramsays und Beckhams gerechnet – doch nun fehlt ausgerechnet Brooklyn Peltz-Beckham (26) an einem der wichtigsten Tage im Leben von Holly Ramsay. Während die Tochter von TV-Star-Koch Gordon Ramsay (59) am 25. Dezember in der Bath Abbey Schwimmstar Adam Peaty (31) heiratet, feiert ihr einstiger Kindheitsfreund Tausende Kilometer entfernt in Palm Beach. Brooklyn verbringt die Festtage mit Ehefrau Nicola Peltz (30) im Haus ihrer Eltern in Florida, während David (50), Victoria (51), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) bei der Hochzeitsfeier anwesend sein werden. Aus dem Umfeld heißt es laut DailyMail, Gordon Ramsay und Tana Ramsay (50) seien "sehr verärgert", weil Brooklyn die Hochzeit der Freundin aus gemeinsamen Kindertagen auslässt.

Hinter den Kulissen soll die Enttäuschung tief sitzen, gerade weil Brooklyn für Gordon und Tana zur Familie gehöre. Ihre Kinder verbrachten früher viel Zeit zusammen, doch die enge Freundschaft zwischen Brooklyn und Gordons Sohn Jack, der inzwischen bei den Marines dient, gilt schon länger als abgekühlt. "Gordon und Tana macht das alles sehr betroffen. Sie hängen sehr an Brooklyn und kennen ihn schon seit seiner Kindheit. Umso trauriger ist es, dass Brooklyn viele der Freunde von früher offenbar kaum noch sieht, seit Nicola in seinem Leben ist", wird ein Insider von Standard zitiert. Bekannte der Familie betonen aber, bei Holly und ihren Eltern stehe trotz allem "die Tür für Brooklyn immer offen".

Parallel zum Ramsay-Ärger sorgt auch der Familienfrieden bei den Beckhams für Schlagzeilen. Brooklyn wurde seit Weihnachten 2024 nicht mehr gemeinsam mit seinen Eltern oder Geschwistern in der Öffentlichkeit gesehen, laut mehreren Medienberichten soll das Paar sich zunehmend aus Familienfeiern heraushalten. So fehlten Brooklyn und Nicola sowohl bei den runden Geburtstagen von David und Victoria im Frühjahr als auch bei der großen Feier zu Davids jüngst verliehener Ritterwürde. Bruder Cruz behauptete öffentlich auf Instagram, Brooklyn habe die Eltern und ihn sogar blockiert, nachdem Victoria einen seiner Koch-Clips mit einem Like versehen hatte.

Collage: Getty Images, Getty Images Gordon Ramsay und Brooklyn Beckham, Collage

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025