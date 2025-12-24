Xmas 2025: Marcel Maurice Neue freut sich auf Familienzeit

Marcel Maurice Neue (36) lässt es an Heiligabend richtig krachen – im besten Sinne: Der Schauspieler verbringt den 24. Dezember im Familienkreis, bei ihm kommen alle zusammen, und die Wohnung soll ordentlich voll werden. Wie er Promiflash verriet, wird in großer Runde gefeiert, mit Weihnachtsbaum und einem festlichen Buffet, zu dem jede und jeder etwas beisteuert. Besonders im Fokus stehen diesmal die Jüngsten der Familie: Da mittlerweile drei kleine Familienmitglieder dabei sind, wird sogar der Weihnachtsmann erwartet. "Ich freue mich besonders auf meine Nichten und Neffen, vor allem weil es seit Kurzem drei sind: die Zwillinge meines Bruders und die Neugeborene meiner Schwester. Wegen der Kinder feiern wir mit Weihnachtsmann, und ich freue mich auf die leuchtenden Kinderaugen", sagte Marcel.

Auf dem Speiseplan setzt er auf bewährte Klassiker: Ein "leckeres Festmahl" darf auf keinen Fall fehlen – am liebsten mit Karpfen und Kassler, wie es bei ihm Tradition ist. Ergänzt werden die Gerichte durch liebevoll zubereitete Beilagen, die von der Familie gemeinsam ausgewählt und vorbereitet werden. So entsteht für Marcel ein festliches Buffet, bei dem alle etwas beitragen und das die gemeinsame Feier noch besonderer macht.

Privat zeigt sich Marcel gern als echter Familienmensch, der die stillen Tage zum Runterkommen nutzt. Weihnachten scheint für ihn weniger mit Glamour, Luxus oder großen Inszenierungen als vielmehr mit Nähe, Vertrautheit und gemeinsamen Ritualen verbunden zu sein. Während er beruflich oft im Rampenlicht steht, spielt an den Feiertagen vor allem das Miteinander mit seinen Liebsten die Hauptrolle. Die Feier mit mehreren Generationen, von den Geschwistern bis zu den kleinen Nichten und Neffen, bietet ihm die Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, die über die Festtage hinausgehen. Für Marcel ist genau diese Mischung aus vertrauten Gesichtern, gemütlicher Atmosphäre und gelebten Traditionen das, was Weihnachten für ihn so besonders macht.

RTLZWEI Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue

RTLZWEI Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

