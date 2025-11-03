Intime Aufnahme des Babys: Matthias Höhn teilt ein Statement

Matthias Höhn (29) und Lejla Höhn sind frischgebackene Eltern und zeigen ihren Sohn Zayn-Malik bereits in den ersten Tagen offen im Netz. Nun sorgte ein Clip, der beim Wickeln des Babys entstanden war, für Aufregung. Die Szene wurde vor wenigen Tagen in einem TikTok-Video veröffentlicht und stieß bei vielen Followern auf Kritik. Obwohl im Video keine intimen Details zu sehen waren, reagierten zahlreiche Fans und andere Creator auf den Clip. Das veranlasste den Influencer dazu, ein Statement auf Instagram zu teilen: "Leute, ich hab eure Kommentare und Nachrichten zu/unter dem Video natürlich gesehen und das Video rausgenommen. Dass wir euch in unserem Leben mitnehmen, auch mit Zayn-Malik, war von vornherein für uns eine bewusste Entscheidung. Auf diesen kleinen, aber natürlich unfassbar wichtigen Moment hatte ich nicht geachtet und den Fehler jetzt direkt behoben – danke für eure netten Hinweise und Nachrichten diesbezüglich."

Matthias verwies außerdem darauf, dass er erst später reagieren konnte, weil noch Familie zu Besuch gewesen sei. Dankesworte an sachliche Nachrichten schickte er hinterher, gegenüber besonders lauter Kritik blieb er gelassen. "Bei allen zukünftigen Videos, teilt eure für uns völlig irrelevante Meinung – macht ruhig weiter, denn euer Hate macht uns noch viel größer und stärker", schreibt er in der Story. Mittlerweile geht es auf seinem Social-Media-Profil munter weiter. Sein Vaterglück möchte er offensichtlich mit der ganzen Welt teilen.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Paar öffentlich die Geburt seines Sohnes gefeiert. Der kleine Zayn-Malik wurde am 28. Oktober 2025 geboren und von seinen Eltern stolz mit liebevollen Bildern vorgestellt. Matthias und Lejla, die auf Social Media eine große Fangemeinde pflegen, beschränkten sich bei der Geburt zunächst auf wenige Worte, ließen aber durch ihre Freude auf den Bildern keinen Zweifel an ihrem Familienglück. Dass ihr Sohn nun schon in den Mittelpunkt einer Online-Debatte gerät, dürfte für das Paar ein unerwarteter Start in den neuen Lebensabschnitt als Eltern sein. Doch Matthias machte klar, dass er mit der Kritik umzugehen weiß.

Instagram / matthiashnofficial Matthias und Lejla Höhn, 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn im September 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Influencer