Muss das Baby geholt werden? Lejla Höhn gibt Entwarnung

Nach einem Schreckmoment für Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla Höhn gibt es nun Entwarnung. Der Schauspieler hatte im Netz berichtet, dass die beiden ins Krankenhaus mussten, nachdem ein CTG-Termin Bedenkliches zum Vorschein gebracht hatte. Es stand sogar im Raum, dass der Nachwuchs früher als geplant geholt werden müsste. Die werdende Mama teilt nun beruhigende Worte in ihrer Instagram-Story. "Nur um euch kurz zu updaten: Es ist alles Gott sei Dank so, wie es sein soll", schreibt die Influencerin und verspricht, morgen mehr zu verraten.

Grund zur Sorge gab ein Frauenarzttermin am Nachmittag, bei dem sich das Baby in Lejlas Bauch zu wenig bewegt hatte. Die Ärztin brachte die Schwangere daraufhin dazu, eineinhalb Liter Wasser zu trinken, doch eine Veränderung blieb aus. "Natürlich kann es sein, dass er schläft, aber es wurde so viel versucht", berichtete der aufgelöste Matze seinen Followern im Netz und ergänzte: "Mein Puls ist bei 180. [...] Es kann sein, dass das Baby geholt werden muss."

Matthias und Lejla fiebern schon seit Monaten auf die Geburt ihres Sohnes hin. Ihre Fans nehmen sie dabei auf Social Media mit. Bereits im Juni verkündete das Pärchen den Namen, auf den ihr Kind hören wird: Zayn-Malik. Die offensichtliche Anspielung auf den One Direction-Star Zayn Malik (32) fiel ihren Followern dabei sofort ins Auge und sorgte für Diskussionen. "Der Name klingt doch total schön. Alles richtig gemacht! Haters gonna hate, egal, was man macht", äußerte sich damals ein User zu der Thematik.

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn, Influencerin

Instagram / leli.hhn Matze und Lejla Höhn, Juli 2025

