Matze und Lejla Höhns Baby Zayn-Malik ist auf der Welt

Große Babyfreude bei Matthias Höhn (29) und Lejla Höhn: Das Paar hat die Geburt seines Kindes bekanntgegeben und den kleinen Zayn-Malik auf der Welt begrüßt. In den frühen Morgenstunden des 28. Oktober, um 7:38 Uhr, erblickte der Nachwuchs im Krankenhaus das Licht der Welt. Die stolzen Eltern teilten die Nachricht mit süßen Familienfotos aus der Klinik. Auf den Instagram-Bildern ist der kleine Neuankömmling zu sehen, wie er liebevoll von seinen Eltern gehalten wird. Dazu teilen sie ein Foto der Geburtsurkunde – der begleitende Kommentar blieb jedoch knapp und beschränkte sich auf das Geburtsdatum.

Für Matze und Lejla ist es ein ganz besonderer Moment, ihr Kind endlich in den Armen zu halten. Der Schauspieler und Reality-TV-Star sowie die Influencerin strahlen auf den Bildern vor Freude, wirken allerdings auch erschöpft. Bereits kurz vor der Geburt hatten die beiden Fans und Follower in ihren aufregenden Countdown einbezogen. Mit einem simplen, aber bedeutungsvollen Post kündigten sie nun das neue Kapitel ihres Familienlebens öffentlich an und erhielten viele Glückwünsche aus ihrer Community.

Schon während der Schwangerschaft gab das Paar regelmäßig Einblicke in seine Vorfreude auf das Baby, und nicht zuletzt teilte Matze vor der Geburt intensiv die Reise ins Krankenhaus. Mit emotionalen und auch amüsanten Updates hielt der baldige Vater seine Fans auf dem Laufenden, während Lejla erste Wehen spürte. Nun ist der kleine Zayn-Malik da, und die kleine Familie kann ihr neues Glück genießen. Die Fans und Freunde des Paares gratulieren überschwänglich in den Kommentaren zum Beitrag.

Instagram / matthiashnofficial Matthias und Lejla Höhn, 2025

Instagram / matthiashnofficial Fuß von Matthias Höhns Sohn

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Mai 2025