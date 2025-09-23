Kurz vor Geburt: Lejla und Matze Höhn sind bereit fürs Baby

Lejla und Matthias Höhn (29) stehen kurz vor einem freudigen Ereignis: Ihr erstes gemeinsames Kind wird bald das Licht der Welt erblicken. In einer emotionalen Instagram-Story meldete sich der Schauspieler bei seinen Fans und verriet Details vom Termin zur Geburtsanmeldung. Der kleine Zayn-Malik, so wird ihr Sohn heißen, wiegt laut einer aktuellen Ultraschalluntersuchung bereits stolze 2,3 Kilogramm. Matthias fügte schmunzelnd hinzu, dass sein eigener Vater ihm erzählt habe, er sei bei seiner Geburt sogar schwerer gewesen. Für das junge Paar läuft alles nach Plan, und Matthias betonte: "Alles in allem war's richtig gut. Alle dort sind meganett und man hat sich wirklich superwohlgefühlt, was ja vor allem für Lejla das Wichtigste ist."

Die Influencer scheinen bestens vorbereitet zu sein und freuen sich auf das Abenteuer, das vor ihnen liegt. Matthias teilte mit, dass der Ultraschall und auch das CTG wunderbar verlaufen seien und dank des großartigen Klinikpersonals stünden sie der Geburt zuversichtlich gegenüber. Während Lejla nun die letzten Tage ihrer Schwangerschaft genießt, wagt Matthias ein erstes Ratespiel: Er schätzt, dass Zayn-Malik mit einem Geburtsgewicht von etwa 3,1 Kilogramm zur Welt kommen könnte. Die Begeisterung über die Ankunft ihres Wonneproppen ist bei beiden deutlich spürbar.

Lejla und Matze sind seit über einem Jahr verheiratet. Anfang August setzten sie ihrer Liebe noch einmal die Krone auf und feierten ihre islamische Trauung. In traditionellen Outfits strahlten die beiden überglücklich in die Kamera und zeigten stolz ihre Eheringe. Von ihren Fans regnete es Glückwünsche und Komplimente – besonders Lejlas traditionelles Kleid kam dabei bestens an. "Lejla, das sieht so hübsch aus", schrieb eine begeisterte Userin, während eine andere anmerkte: "Lejla war ja schon immer hübsch, aber seit der Schwangerschaft hat sie so einen Glow im Gesicht."

Instagram / leli.hhn Matthias und Lejla Höhn mit bemaltem Babybauch

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Frau im April 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Influencer