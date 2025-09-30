Keine Bewegung: Muss Matze Höhns Baby jetzt geholt werden?

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla erwarten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Nun könnte es früher so weit sein, als geplant: Für die jungen Eltern in spe geht es ins Krankenhaus. "Wir waren beim CTG-Termin bei Lejlas Frauenärztin. Die hat gesagt, es sind einfach zu wenig Bewegungen", erzählt Matze auf Instagram und führt weiter aus: "Sie hat gesagt: 'Fahrt bitte ins Krankenhaus. Das muss nachgeschaut werden.'" Nun ist der Content Creator in heller Aufregung – es könnte nämlich sein, dass das Baby noch heute geholt wird.

Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, werden nun noch einige Tests vorgenommen, darunter auch ein Bluttest. Eine Einleitung sei jedoch nicht unwahrscheinlich. "Die Ärztin sagt, sie ist weit genug, das Baby ist reif genug", gibt Matze zu bedenken. Dennoch scheint ihn die Vorstellung, sein Baby früher als erwartet in den Armen zu halten, ganz schön mitzunehmen. "Mein Puls ist bei 180. [...] Ich bin überhaupt noch gar nicht bereit, geschweige denn Lejla", gesteht er.

Bei Matze spielen also die Nerven verrückt. Noch vor wenigen Tagen sah das ganz anders aus: In der vergangenen Woche fuhr das Paar bereits zur Geburtsanmeldung in die Klinik, die für die Entbindung ausgewählt wurde. Damals zeigten sich Matze und Lejla tiefenentspannt und in freudiger Erwartung. "Alle dort sind meganett und man hat sich wirklich superwohlgefühlt", schwärmte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star. Bei einer Ultraschalluntersuchung zeigte sich zudem, dass ihr Wonneproppen, der auf den Namen Zayn-Malik hören soll, bereits stolze 2,3 Kilogramm auf die Waage bringt.

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn im September 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla Höhn und Matze Höhn im Februar 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Frau im April 2025