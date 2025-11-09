Matze und Lejla Höhn teilen dramatischen Geburtsbericht

Was für eine Nacht für Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla! Das Paar hat jetzt in einem emotionalen Instagram-Video über die Geburt ihres Sohnes Zayn-Malik gesprochen – und die hatte es in sich. Gegen vier Uhr morgens weckte Lejla ihren Mann, weil die Wehen eingesetzt hatten. "Erst kamen sie alle zehn Minuten, dann alle fünf Minuten", erinnert sich der 29-Jährige. Auf dem Weg ins Krankenhaus platzte plötzlich die Fruchtblase – noch im Auto! Kurz darauf wurde die werdende Mutter ans CTG angeschlossen, ihr Muttermund war bereits vier Zentimeter geöffnet. "Wir waren um 4:50 Uhr im Krankenhaus und um 7:28 Uhr war der Kleine da", schildert der Ex-Berlin – Tag & Nacht-Star.

Doch die Stunden bis zur Geburt waren für Lejla extrem schmerzhaft. "Ich will euch wirklich keine Panik machen, Leute, aber ich dachte wirklich in dem Moment, ich verrecke", gestand sie ehrlich. Eine PDA sollte helfen – doch die Geburt ging so schnell, dass das Schmerzmittel kaum noch wirken konnte. "Ich habe Lejla noch nie so schreien gehört", erzählte Matze. Fünf Minuten nach der Betäubung kam schon der Kopf des Babys – und der sorgte zunächst für einen Schreck bei den werdenden Eltern: "Ich hatte Tränen in den Augen, aber als ich den Kopf gesehen habe, war ich einfach nur in Schockstarre", erzählte er.

Zum Glück konnte die Hebamme schnell Entwarnung geben: Die ungewöhnliche Kopfform sei völlig normal und würde sich bald zurückbilden – was sich später auch bewahrheitete. Heute blicken die beiden mit Dankbarkeit auf die Geburt zurück. "Im Großen und Ganzen war es eine tolle Geburt – sie war zwar sehr schnell und super schmerzhaft", resümierte Lejla. Ihr Mann Matze scheint sogar bereits einen Schritt weiter zu denken: "Ich habe ihr ins Ohr geflüstert, dass sie die stärkste Frau der Welt ist. Die Geburt war so, dass man sich vorstellen könnte, noch ein Kind zu bekommen."

Matze Höhn und Lejla Höhn

Matthias und Lejla Höhn, 2025

Matthias Höhn und seine Frau im April 2025