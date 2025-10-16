Fruchtblasen-Prank: Lejla Höhn veräppelt Matzes Mutter

Baby-Countdown mit Humor: Matthias Höhn (29) und Lejla Höhn haben in ihrer Instagram-Story einen Streich inszeniert, der es in sich hat. Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und stellte Matzes Mutter Kerstin mit einem frechen Trick auf die Probe. Im Clip ist zu sehen, wie Lejla Wasser über ihre Pyjamahose kippt – der Clou: Es soll aussehen, als sei die Fruchtblase geplatzt. Dazu blenden die beiden in der Story den Satz ein: "Wir pranken Matzes Mutter, dass Lejlas Fruchtblase geplatzt ist." Als die zukünftige Oma dazukommt, ruft Matthias mit gespieltem Entsetzen: "Mutter, was machen wir jetzt?!"

Der Plan fliegt allerdings in Sekundenschnelle auf. Kerstin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und durchschaut den Streich sofort. "Ach, ihr habt Wasser auf die Hose gekippt", stellt sie nüchtern fest. Obwohl die Influencer noch versuchen, ernst zu bleiben, können sie ihr Lachen nicht mehr halten – der Schwindel ist geplatzt, bevor er richtig begann. Am Ende grinsen alle in die Kamera, Kerstin fasst die Situation trocken zusammen: "Mann, ihr spinnt, ihr beide." Für die Follower gibt es damit einen ungefilterten Blick auf den Familienhumor kurz vor der Geburt, die offenbar nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Zuvor sorgten Matthias und Lejla bei ihren Fans allerdings für große Besorgnis. Vor zwei Wochen teilte das Paar auf Instagram mit, dass sie nach einem routinemäßigen Termin bei Lejlas Frauenärztin überraschend ins Krankenhaus mussten. "Wir waren beim CTG-Termin bei Lejlas Frauenärztin. Die hat gesagt, es sind einfach zu wenig Bewegungen", erklärte Matthias damals. Die Ärztin äußerte deutliche Worte: "Fahrt bitte ins Krankenhaus. Das muss nachgeschaut werden." Für den Content Creator ein echter Schockmoment. "Mein Puls ist bei 180. Ich bin überhaupt noch gar nicht bereit, geschweige denn Lejla", gab Matthias offen zu. Kurz darauf gab es dann jedoch zum Glück eine Entwarnung.

Instagram / matthiashnofficial Lejla und Matthias Höhn, Influencer

Instagram / matthiashnofficial Lejla und Matthias Höhn, Influencer

Instagram / matthiashnofficial Kerstin, Lejla und Matthias Höhn, 2025