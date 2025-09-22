Royals
Endspurt: Lejla und Matze Höhn fahren zur Geburtsanmeldung

- Charlotte Stehr
Lesezeit: 2 min

Matthias Höhn (29) und seine Ehefrau Lejla stehen vor einem der aufregendsten Momente ihres Lebens: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram ließ der Schauspieler seine Fans nun an den Vorbereitungen teilhaben und zeigte sich dabei sichtlich euphorisch. "Wir sind voll motiviert, denn es geht jetzt in die Klinik, wo Zayn-Malik geboren wird. Termin zur Geburtsanmeldung. Wahnsinn. Es wird. Die Zeit ist geflogen. Es kommt immer näher", schwärmte Matze in einem kurzen Update. Auch die werdende Mama zeigte sich in dem Clip sichtlich aufgeregt vor diesem nächsten Schritt.

Lejla und Matze bereiten sich derzeit intensiv auf die bevorstehende Ankunft ihres Sohnes vor. Das Paar kann es kaum erwarten, seinen Spross in den Armen zu halten. Doch eine Sache hat sich seit den Baby-News nicht verändert. Der 29-Jährige will auch nach der Geburt des Kindes nicht mit dem Rauchen aufhören. "Ich weiß, dass Rauchen absolut sche*ße ist, aber ich stehe dazu", machte er kürzlich auf Social Media deutlich. Lejla habe es ihrerseits geschafft, auf Zigaretten zu verzichten. Sie habe nur vereinzelt zu Vapes gegriffen, doch sei nicht nikotinsüchtig.

Der Name des baldigen Familienzuwachses sorgte im Netz schon für Aufsehen. Nachdem Matze und Lejla einzelne Buchstaben verraten hatten, gaben sie im Juni bekannt, dass ihr Kind auf den Namen Zayn-Malik hören wird. Die Hommage an den One Direction-Star Zayn Malik (32) erfreute einige Fans, doch anderen ging die Fanliebe zu weit. Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz kommentierte ein User: "Also mir gefällt der Name nicht, so ein Aufwand für einen Namen. Habe mehr erwartet."

Lejla Höhn und Matze Höhn im Februar 2025
Lejla Höhn und Matze Höhn im Februar 2025
Lejla und Matze Höhn, Influencer
Lejla und Matze Höhn, Influencer
Matthias und Lejla Höhn mit bemaltem Babybauch
Matthias und Lejla Höhn mit bemaltem Babybauch
