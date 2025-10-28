Matthias Höhn berichtet live: Lejlas Fruchtblase geplatzt

Baby-Alarm bei Lejla Höhn und ihrem Ehemann Matthias Höhn (29)! Das Paar erwartet gespannt die Geburt seines ersten Kindes, und nun scheint es tatsächlich so weit zu sein. Während sich die beiden auf dem Weg in die Klinik befanden, setzten bei Lejla heftige Wehen ein, die alle zwei bis drei Minuten kamen. Wie Matthias auf Instagram berichtete, platzte auf der Fahrt plötzlich auch die Fruchtblase. "Leute. Es geht los. Lejlas Fruchtblase ist gerade eben geplatzt. Wir sind schon im Krankenhaus", so der aufgeregte werdende Vater.

Von der Klinik aus hielt Matthias seine Fans in den sozialen Medien weiter auf dem Laufenden. "Wir sind jetzt hier und melden uns mit einem Update, wenn es so weit ist. Oh, mein Gott", fügte der Reality-TV-Star hinzu. Derzeit warten die beiden auf weitere Untersuchungen, um zu erfahren, wie es für sie und das Baby genau weitergeht. Matthias' Follower teilten bereits in den Kommentaren ihre Aufregung und "good vibes" mit dem sympathischen Duo. Viele drückten Lejla die Daumen und freuten sich darauf, weitere Neuigkeiten von den baldigen Eltern zu hören.

Für Matthias und Lejla ist die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes ein besonderer Lebensmoment, und ihre Fans begleiten sie digital auf Schritt und Tritt. Der Schauspieler und Social-Media-Star teilt regelmäßig Einblicke aus seinem Leben und hat sich so eine treue Community aufgebaut, die ihn jetzt in Gedanken unterstützt. Lejla, über deren Schwangerschaft sich Matthias in der Vergangenheit oft überglücklich gezeigt hatte, hält sich währenddessen lieber etwas zurück. Trotzdem gaben die beiden ihren Fans bereits vorher ab und zu intime Momente aus der Vorbereitungszeit preis. Nun heißt es warten – nicht nur für Matthias und Lejla, sondern auch für ihre vielen Unterstützer online.

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn im September 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Frau im April 2025

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn, Influencerin