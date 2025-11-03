Namen verraten: James Maddisons Zwillinge sind auf der Welt

James Maddison (28) und seine Freundin Kennedy Alexa haben jetzt erfreuliche Nachrichten mit ihren Fans geteilt: Das Paar ist erneut Eltern geworden – wieder von Zwillingen. Am 30. Oktober, pünktlich zu Halloween, erblickten ein Junge und ein Mädchen das Licht der Welt. Auf Instagram postete der Fußballspieler ein süßes Schwarz-Weiß-Foto der Neugeborenen und enthüllte auch ihre Namen: Jensen Maddison und Frankie Maddison. Begleitet wurde das Bild von einer humorvollen Botschaft des stolzen Vaters: "Fünf-gegen-fünf-Team komplett. Du bist eine Superwoman, @kennedyalexa."

Das Paar, das seit 2020 zusammen ist, hat bereits einige Erfahrung als Eltern: Ihre ersten Zwillinge, Delilah und Rome, wurden 2023 geboren, und zwei Jahre zuvor kam ihr Sohn Leo zur Welt. Die erneuten Zwillingsnachrichten sorgten bereits im Juni für Begeisterung, als sie die Neuigkeit mit einem liebevollen Post auf Social Media feierten. Auch zahlreiche prominente Freunde zeigten sich begeistert und gratulierten dem Paar herzlich. Unter ihnen waren James' Fußballkollegen wie Declan Rice und Jordan Henderson sowie Sänger Olly Murs (41), der staunte: "Wow, Zwillinge nochmal! Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch."

Besonders bemerkenswert ist die Verbindung zwischen dem Sänger und James. Olly hatte im letzten Jahr öffentlich gemacht, dass seine kleine Tochter Madison nach dem England-Kicker benannt wurde. Auf Instagram erklärte der Musiker: "Ein Freund von mir, James Maddison, hat für die Tottenham Hotspurs Fußball gespielt, und ich habe seinen Namen immer geliebt, ich mochte den Namen Madison." Ursprünglich stand der Name sogar als Favorit für einen Jungen auf der Liste, doch Ollys Frau Amelia war davon zunächst nicht begeistert. Erst als die Tochter auf der Welt war, wurden sich beide einig: "Als Madison geboren wurde, sagten wir: 'Sie ist eine Madi', deshalb ist es heute so", erklärte der Popsänger stolz.

Instagram / kennedyalexa James Maddison und schwangere Kennedy Alexa im Urlaub

Instagram / madders Die neugeborenen Zwillinge von Fußballer James Maddison und seiner Frau Kennedy Alexa

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seinem Baby