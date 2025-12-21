Brittany Snow setzt auf Botox statt auf Beauty-Operationen

Brittany Snow (39) hat Klartext zu Beauty-Eingriffen gesprochen – und zwar dort, wo die Debatte gerade läuft: auf Instagram. Unter einem Post von Molly Bailey, die sich als "The STL Injector" einen Namen gemacht hat, stellte die Schauspielerin am 12. Dezember richtig, was bei ihr wirklich gemacht wurde. Sie betonte, sie habe keine Operationen hinter sich, weder eine Nasen-OP noch Eingriffe an den Augenlidern oder ein Facelifting. Stattdessen habe sie Babyspeck im Gesicht verloren und setze auf minimal dosiertes Botox sowie Laserbehandlungen. "Ich habe noch nie eine OP gehabt. Keine einzige", schrieb Brittany.

Auslöser für das Statement war ein Beitrag von Molly, der mit den Worten "Wir sind nicht anti-aging, wir sind pro-Botox" betitelt war. Er zeigte Fotos von Prominenten, darunter Brittany, Scarlett Johansson (41), Dakota Johnson (36), Jennifer Lawrence (35) und Anne Hathaway (43). In dem Post hieß es außerdem: "'Natürlich' bedeutet nicht, dass nichts gemacht wurde, sondern dass es gut gemacht ist." Nachdem Brittany in den Kommentaren den Eingriffs-Mythos um ihre Person entkräftet hatte, lieferte Molly kurz darauf ein Follow-up und jubelte: "Es gibt nichts, was wir mehr lieben als eine transparente Queen und etwas Botox."

Schon in der Vergangenheit hatte Brittany immer wieder offen über das Thema Körperbild gesprochen. Im Interview mit dem Magazin Self erzählte die Schauspielerin, wie schwer es ihr jahrelang fiel, sich selbst zu akzeptieren. "Ich konnte nicht nackt mit mir allein sein", gab Brittany ehrlich zu. Sie berichtete von Zeiten, in denen sie mit Essstörungen, Sportsucht und Depressionen kämpfte und sogar in Reha-Kliniken behandelt wurde. Ein spezielles Therapieprogramm, das ein Jahr lang dauerte, sei für Brittany nach eigener Aussage "lebensrettend" gewesen.

Getty Images Brittany Snow im September 2024

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Getty Images Brittany Snow, Schauspielerin