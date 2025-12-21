Herzogin Meghan und Harrys Stiftung entlässt Mitarbeiter

Meghan (44) und Prinz Harry (41) ziehen bei ihrer Stiftung die Reißleine: Nach einem Finanzjahr mit roten Zahlen benennt das Paar die Archewell Foundation in Archewell Philanthropies um und streicht Stellen. Laut Daily Mail verzeichnete die Organisation 2024 Ausgaben von 5,1 Millionen Dollar [ca. 4,3 Millionen Euro], aber nur 2,1 Millionen Dollar [ca. 1,8 Millionen Euro] an Zuwendungen. Drei Teammitglieder mussten im Zuge der Umstrukturierung gehen, darunter Programmdirektorin Kristen Slevin. Zugleich heißt es aus dem Team, dass die verbliebene Crew vorerst weitermacht – und die Ausrichtung geschärft wird, mit Blick auf weltweite Projekte.

Die Unterlagen führen Gehälter von 913.000 Dollar [ca. 777.000 Euro] und "sonstige Ausgaben" von 2,9 Millionen Dollar [ca. 2,5 Millionen Euro] auf, während die vergebenen Grants bei 1,25 Millionen Dollar [ca. 1,06 Millionen Euro] lagen. Spendernamen werden nicht genannt, ausgewiesene Zuschüsse umfassen aber unter anderem 50.000 Dollar [ca. 43.000 Euro] für Basketballplätze in Nigeria. In der Bilanz schrumpften die Nettovermögenswerte von 10,7 auf 8,2 Millionen Dollar. "Diese Umstellung bedeutet, dass einige Kündigungen unvermeidlich sind, besonders bei administrativen Junior-Rollen", erklärte ein Sprecher laut Daily Mail und betonte zugleich, man werde Personalfragen nicht weiter kommentieren.

Bereits vor zwei Tagen hatten Harry und Meghan anlässlich des fünfjährigen Jubiläums ihrer Organisation einen Neustart angekündigt. In einem gemeinsamen Statement teilten die beiden mit: "Dieses nächste Kapitel ermöglicht es Prinz Harry und Meghan, ihre globalen philanthropischen Bemühungen als Familie zu erweitern, mit sinnvoller Reichweite und maximaler Wirkung". Die Namensänderung zu Archewell Philanthropies und das neue Organisationsmodell sollten der Stiftung mehr Flexibilität geben. Laut dem Magazin People wechselte Archewell dazu in ein sogenanntes Fiscal-Sponsorship-Modell, bei dem eine externe Organisation die Verwaltung und Finanzen übernimmt. Harry und Meghan konnten so weiter die inhaltliche Ausrichtung steuern und selbst entscheiden, welche Projekte unterstützt werden.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Francia Márquez und ihrem Mann Yerney Pinillo