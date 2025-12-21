Nach Gerichtsurteil: Elon Musks Vermögen steigt weiter

Elon Musk (54) hat wieder zugeschlagen – und zwar mit einem Vermögenssprung, der selbst in der Welt der Superreichen für Staunen sorgt. Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts in Delaware darf der Tesla-Chef ein gigantisches Aktienpaket aus dem Jahr 2018 behalten, was sein Nettovermögen laut dem Magazin Forbes auf rund 749 Milliarden Dollar katapultiert – umgerechnet etwa 639 Milliarden Euro. Die Richter machten damit den Weg frei für 304 Millionen Tesla-Aktien, deren aktueller Marktwert auf etwa 146 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 125 Milliarden Euro) taxiert wird - das berichtet das Magazin 20 Minuten. Passiert ist das in den USA, genauer in Delaware, wo der Rechtsstreit seit Jahren anhängig war. Musk, der Strippenzieher hinter Tesla und SpaceX, reitet damit auf einer Welle, die ihn an die Spitze der Milliardärsliste trägt.

Konkret hob das Gericht die frühere Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage kassiert hatte. Die Begründung der obersten Richter: Die komplette Aufhebung sei eine zu harte Maßnahme gewesen. Das Paket von 2018 sah vor, dass Elon die Papiere in zwölf Tranchen erwerben darf, wenn Tesla bis spätestens 2028 extrem ambitionierte Ziele erreicht. Der Elektroautobauer lieferte schneller als gedacht. Parallel kurbelten zuletzt auch Verkäufe von SpaceX-Anteilen durch Mitarbeitende und Investoren den Reichtum des Unternehmers an, wodurch sein Vermögen schon Anfang der Woche die 600-Milliarden-Dollar-Marke hinter sich ließ. Auf der Forbes-Liste liegt er nun weit vor Google-Mitgründer Larry Page, der mit rund 253 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 216 Milliarden Euro) folgt.

Abseits der nüchternen Zahlen ist es der erstaunliche Lauf eines Mannes, der selten lange auf die Bremse tritt. Elon, Vater von vierzehn Kindern, jongliert seit Jahren zwischen Raketenstarts, E-Autos und teils nächtlichen Postings, die ebenso für Schlagzeilen sorgen wie seine Deals. In Gesprächen aus seinem Umfeld heißt es regelmäßig, er empfinde Druck als Antrieb und ziehe Energie aus Rückschlägen. Vor Monaten feierte die Tech-Welt bereits seinen Sprung über die symbolische 500-Milliarden-Dollar-Grenze, befeuert von der Hoffnung auf neue Tesla-Schübe und die wachsende SpaceX-Bewertung.

