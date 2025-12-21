"Dinner for One"-Vorgeschichte erscheint als Serie bei Prime

Ein TV-Klassiker bekommt ein neues Kapitel: Amazon Prime Video erzählt ab dem 22. Dezember 2025 mit der Serie "Miss Sophie – Same Procedure As Every Year" die Vorgeschichte von "Dinner for One". In dem sechsteiligen Spin-off erfahren die Zuschauer, wie sich das Leben der jungen Miss Sophie und ihres Butlers James rund 50 Jahre vor dem berühmten 90. Geburtstag entwickelt. Auf einem englischen Landsitz im frühen 20. Jahrhundert lädt Miss Sophie, gespielt von Alicia von Rittberg (32), fünf wohlhabende Heiratskandidaten ein, weil ihr Besitz finanziell auf der Kippe steht. Doch einer der Männer wird ermordet, während sich zwischen der Gastgeberin und James eine verbotene Romanze entspinnt.

Die Macher betonen, dass "Miss Sophie" keineswegs ein Remake des schwarz-weißen Sketches ist, sondern ein eigenständiges Drama mit Krimi-Elementen und viel Gefühl. "Man darf nicht erwarten, dass es eine Fortführung von 'Dinner for One' ist", erklärte Alicia im Gespräch mit Tag24, denn die Figuren seien "viel bunter, lauter und knalliger" angelegt. Kostja Ullmann (41), der in der Serie als Butler James zu sehen ist, schwärmte von seiner Rolle, aber auch von der anhaltenden Faszination, die das Original-"Dinner for One" bis heute auf die Menschen ausübt: "Wir alle wollen am Jahresende abschalten. Man hat so viel erlebt, [...] man sollte einfach mal lachen dürfen. Und da hat man die Garantie."

Der Sketch selbst ist seit den 1960er-Jahren fester Silvester-Begleiter im deutschen Fernsehen, erstmals 1963 vom NDR produziert und seither Jahr für Jahr ein Quotenhit. Für Alicia ist "Dinner for One" familiäre Pflicht – sie schaut es traditionell mit ihren Liebsten. Die Schauspielerin schwärmt für den Mix aus trockenem britischem Humor und Slapstick, der Generationen verbindet. Genau daran knüpft "Miss Sophie" an: Die Serie will Nostalgiker und junge Zuschauer gleichermaßen ansprechen. Alicia hofft, dass die Serie für Fans "etwas hinzufügt und nicht nimmt" – und viele Zuschauer ihre alte Silvester-Tradition womöglich nun um eine neue Serie erweitern.

Imago Alicia von Rittberg und Kostja Ullmann bei der Premiere der Amazon-Prime-Serie "Miss Sophie – Same Procedure as Every Year" in Berlin, Dezember 2025

Netflix Kostja Ullmann in "Paradise"

Hannes Magerstaedt/Getty Images Alicia von Rittberg bei der Premiere von "Die Hebamme II" in München