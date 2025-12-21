Mia Goth hat Amy Winehouse vor ihrem Haus aufgelauert

Mia Goth (32) hat offen über ihre jahrelange Faszination für die verstorbene Sängerin Amy Winehouse (†27) gesprochen. Die Schauspielerin outete sich in der Talkshow Jimmy Kimmel Live! als regelrechte Verehrerin der verstorbenen Sängerin und schilderte, wie sie über Jahre hinweg vor ihrem Zuhause in London auf eine Begegnung hoffte. Teilweise brachte Mia sogar Freunde mit, sie saßen gemeinsam auf der Treppe vor dem Eingang, nur mit einem Ziel: einmal persönlich auf Amy zu treffen. Sie habe sich in dieser Phase ganz bewusst wie Amy gekleidet: Ballerinas, enges schwarzes Outfit, der markante Lidstrich – alles dabei. "Es war mein Hobby", sagte Mia in der Sendung.

Im Gespräch mit Jimmy Kimmel (58) schilderte die Schauspielerin ihre einzige Annäherung mit Amy Winehouse: "Ich gehe hin, klopfe an die Tür, und sie antwortet über ihre Gegensprechanlage und sagt Hallo!", berichtete Mia. In der Aufregung platzte es aus ihr heraus: "Ich habe deine Gitarre!", schilderte sie. Amy reagierte irritiert und beendete das Gespräch. Für Mia war dieses Erlebnis der Höhepunkt ihrer Fan-Ära: "Es war alles, was ich je gebraucht habe", so ihr Fazit.

Abseits der kuriosen Begegnung zeigt die Geschichte, wie stark Musik für die Schauspielerin gewesen ist. Amy bleibt für viele Hörer eine Stimme voller roher Emotion – ein Echo, das offenbar auch Mias Jugend geprägt hat. Die Schauspielerin selbst teilt inzwischen selten Privates, doch wenn sie es tut, geht es oft um Erinnerungen, Styles und die Menschen, die sie inspiriert haben. In "Jimmy Kimmel Live!", wo sie für ihren neuesten Film "Frankenstein" warb, trug sie übrigens ein schlichtes schwarzes Kleid. Möglicherweise ein stiller Wink an die Ikone, der sie jahrelang nachgeeifert hat.

Getty Images Mia Goth im Januar 2020

Roger Kisby / Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

Getty Images Mia Goth bei der Sondervorführung von "Frankenstein" im Plaza Hotel in New York City