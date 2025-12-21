Weg vom Film: Julia Roberts will zum Theater zurückkehren

Julia Roberts (58) denkt über einen Abschied von der großen Leinwand nach – und weckt zugleich Lust auf ein Comeback auf der Bühne. Berichten von Fox News zufolge erzählte die Schauspielerin bei einer Podiumsdiskussion zu ihrem neuen Film "After the Hunt", dass sie ihre Zukunft eher im Theater sehe. "Vielleicht stimmt es, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Bestimmungsrollen in uns tragen", sinnierte die Oscar-Preisträgerin. Sie fügte scherzhaft hinzu, sie habe vielleicht nur noch "drei­einhalb Filme" in sich und wünsche sich, dass diese Projekte sie selbst fänden und zu "schönen Erfahrungen" würden. Jetzt, wo ihre drei Kinder das Haus verlassen haben, spüre sie eine starke Veränderung in sich – und einen fast zwingenden Drang, auf die Theaterbühne zurückzukehren.

Aktuell steht Julia mit "After the Hunt" im Rampenlicht, einem Drama von Regisseur Luca Guadagnino (54), der schon mit "Call Me by Your Name" und "Challengers" große Erfolge feierte. In dem neuen Film spielt sie eine Philosophie-Professorin, deren Leben aus den Fugen gerät, als ihre Mentee, gespielt von Ayo Edebiri (30), ihrem Kollegen und besten Freund, verkörpert von Andrew Garfield (42), sexuelle Übergriffe vorwirft. Der Film sorgte nach der Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig für Diskussionen, weil er laut einem Bericht von Variety alte Debatten rund um den Umgang mit Vorwürfen sexueller Gewalt wieder anheize. Julia begrüßte diese Reaktionen und betonte dem Branchenblatt zufolge, dass sie es liebe, wenn ein Film "alte Argumente wiederbelebt" und damit Gespräche auslöse: "Das Beste ist, dass ihr alle aus dem Kino gekommen seid und darüber geredet habt. Genau so sollte es sein", schlussfolgert sie.

Privat und karrieretechnisch blickt Julia auf eine lange, intensive Reise zurück, die ihren Wunsch nach ausgewählten Projekten heute erklärt. Seit ihrem Durchbruch mit "Mystic Pizza" und "Steel Magnolias" und dem weltweiten Erfolg von "Pretty Woman" wurde sie zu Amerikas Leinwand-Liebling, fühlte sich am Set aber nicht immer sicher: Rückblickend erzählte sie, die Crew habe damals gedacht, sie hätten "den meisten Spaß beim Drehen des schlechtesten Films in Hollywood" gehabt. Später folgten Hits wie "My Best Friend's Wedding", "Notting Hill" und "Runaway Bride" sowie der Oscar-Triumph mit "Erin Brockovich". In Interviews spielt die Schauspielerin gerne mit den Schicksalen ihrer Filmfiguren und beschreibt, wie ihre Charaktere aus den Liebeskomödien wohl heute leben würden. In ihrem echten Leben steht für sie nun offenbar ein neues Kapitel an, in dem Familie, Ruhe und der intensive, unmittelbare Kontakt zum Publikum am Theater eine größere Rolle spielen sollen.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts bei der Premiere von "After the Hunt", Oktober 2025

Getty Images Der Cast von "After the Hunt" bei der Premiere, Oktober 2025