Single: "American Pie"-Star Tara Reid soll getrennt sein

Tara Reid (49), bekannt aus American Pie, hat sich wohl nach sechs Jahren Beziehung von ihrem Freund, dem Musikproduzenten Nathan Montpetit-Howar, getrennt. Laut der Daily Mail habe die Schauspielerin entschieden, dass die Beziehung ihren Lauf genommen habe und nicht mehr gut für sie gewesen sei. Zuletzt zeigte sie sich bei einem Event in Los Angeles. Begleitet wurde sie von ihrer engen Freundin Jaime King (46), mit der sie gut gelaunt für die Kameras posierte. Ein Freund kommentierte: "Sie sah aus wie eine Single-Frau, die bereit ist, sich wieder ins Leben zu stürzen. Tara weint nicht zu Hause in ihr Kissen. Sie ist an einem guten Punkt."

Die Entscheidung zur Trennung scheint Tara nicht aus der Bahn geworfen zu haben. Im Gegenteil, sie wirkte bei ihrem Auftritt strahlend und voller Energie. "Ich habe sie seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen, und das sieht man in ihrem Lächeln, in der Art, wie sie sich bewegt, in ihrer Energie – alles an ihr ist einfach leichter und strahlender!", so der Insider gegenüber dem UK-Blatt. Dabei scheint es der 49-Jährigen auch beruflich gutzugehen: Als Produzentin und Schauspielerin konnte sie zuletzt mehrere Auszeichnungen einsammeln. Die Trennung sei für sie ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, erklärt die Quelle weiter.

Vor sechs Jahren hatte Tara noch ganz andere Töne angeschlagen. Damals schien die "Party Animals"-Bekanntheit ihr Liebesglück mit Nathan gefunden zu haben und postete leidenschaftlich verliebte Pärchenfotos aus dem Mexiko-Urlaub. "Ich habe die beste Zeit überhaupt mit meinem Mann", schwärmte Tara auf Instagram, während der Schnappschuss zeigte, wie der Musikproduzent ihr einen Kuss auf die Wange gab. Gegenüber InTouch Weekly erklärte sie 2022: "Es läuft großartig. Es ist wirklich gut. Wir sind gemeinsam auf dieser Reise und es war wundervoll. Er war wirklich hilfsbereit. Wir haben kürzlich einen kleinen Roadtrip gemacht, was Spaß gemacht hat."

IMAGO / Cover-Images Tara Reid, Schauspielerin

IMAGO / Avalon.red Tara Reid, November 2025

IMAGO / MediaPunch Tara Reid, Oktober 2023