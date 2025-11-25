Schockierende Bilder: Wurde Tara Reid unter Drogen gesetzt?

Tara Reid (50) ist in einem Hotel außerhalb von Chicago in der Nacht zu Sonntag zusammengebrochen und später im Krankenhaus gelandet. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt die Schauspielerin, wie sie von Sanitätern mit einem Rollstuhl aus dem Hotel transportiert wird. Laut einem Insider ist sich Tara sicher, jemand habe ihr an der Bar unbemerkt eine Substanz in den Drink gemischt. Zuvor hatte sie am späten Samstagabend eingecheckt und sich für einen Drink in die Hotelbar gesetzt. Sie verließ die Bar für einen Moment, kehrte dann zum Tresen zurück – kurz danach verlor Tara wohl das Bewusstsein.

Nach ihren Schilderungen bestellte Tara ein Getränk, traf in der Lobby auf mehrere YouTuber und rauchte mit einem von ihnen vor der Tür, bevor sie wieder an die Bar ging. Ihr Glas sei mit einer Serviette abgedeckt gewesen, obwohl sie diese nicht daraufgelegt habe. Dennoch trank die "American Pie"-Darstellerin einen Schluck. Sie betont, an diesem Abend nur dieses eine Getränk gehabt zu haben. Das Portal TMZ veröffentlichte ein Video des Vorfalls – demnach schrie sie vor dem Eintreffen der Rettungskräfte: "Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin berühmt. Ich bin eine Schauspielerin." Eine Anzeige bei der Polizei hat Tara nach jetzigem Stand nicht erstattet.

Tara hatte im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. 2008 absolvierte sie ein 60-tägiges Entzugsprogramm. "Ich mochte die Person, die ich war, nicht. Ich war traurig und innerlich zerrissen. Ich bin alleine dorthin gegangen", erklärte sie einige Jahre später gegenüber InTouch und betonte: "Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Die Entziehungskur hat mir das Leben gerettet." Seither versucht Tara, die aktuell frisch getrennt ist, ihre Karriere mit öffentlichen Auftritten wieder auf Spur zu bringen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Tara Reid, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tara Reid, Schauspielerin

Anzeige Anzeige