Stillgeburt: Leichtathlet Richard Ringer trauert um Baby

Richard Ringer und Nada Ina Pauer erleben derzeit die schwerste Zeit ihres Lebens. Das Ehepaar trauert um seine Tochter April Lucia Vivienne, die am 24. Oktober in der LMU-Klinik München still geboren wurde. Der Leichtathlet und die Langstreckenläuferin teilten ihren Verlust mit bewegenden Worten auf Instagram: "Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter verabschieden." Laut ihrer Schilderung hatte sich die Nabelschnur mehrfach um das Bein des Babys gewickelt, wodurch dieses nicht mehr ausreichend versorgt werden konnte. In der 35. Schwangerschaftswoche wurden daraufhin künstliche Wehen eingeleitet.

Auf der Social-Media-Plattform beschreiben die beiden den Schmerz, der sie seit dem Verlust begleitet. "Wir haben keine Worte für die schwerste Zeit unseres Lebens – eine Zeit, die uns als Paar in tiefer Liebe und Verbundenheit trägt", heißt es in ihrem emotionalen Beitrag. Trotz aller Trauer betonen sie ihre gegenseitige Liebe und Verbundenheit als Quelle der Stärke. Die Anteilnahme aus der Öffentlichkeit ist groß. TV-Moderator Kai Pflaume (58) schrieb in den Kommentaren: "Mein tiefes Mitgefühl in dieser wahrscheinlich schwersten Zeit eures Lebens. Ich wünsche euch alle Kraft und Liebe, die ihr jetzt braucht." Auch Richards Sportkollegen, wie Frederik Ruppert und Laura Hottenrott, bekundeten ihre Anteilnahme.

Richard und Nada Ina lernten sich über ihren gemeinsamen Sport kennen. Seit 2023 sind die beiden verheiratet. Das Eheversprechen gaben sie sich am Bodensee. Besonders Schicksalsschläge wie dieser stellen die meisten Beziehungen auf eine harte Probe. Privates und Berufliches unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung, gerade in einem so erfolgsorientierten Umfeld wie der Leichtathletik. Nada Ina, die sich mit ihrer sportlichen Karriere und einer Promotion in Jura ein vielseitiges Leben aufgebaut hat, und Richard scheinen aber immer wieder Trost in ihrer Liebe zueinander zu finden.

Imago Richard Ringer, Leichtathlet

Getty Images Richard Ringer, August 2022

Imago Richard Ringer, September 2025