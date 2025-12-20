Nach Not-OP: Ryan Wöhrl und Lina geben Update zu Hund Sunny

Für Ryan Wöhrl und Lina Baumann gab es in diesem Jahr einen besonderen Grund zur Erleichterung: Ihr Hund Sunny, der während ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars erkrankte, hat eine Not-Operation zur Behandlung einer Gebärmutterentzündung erfolgreich überstanden. Alles begann, als Lina und Ryan nach ihrer Rückkehr aus der TV-Show den ungewöhnlich stark angeschwollenen Bauch der Hündin bemerkten und entschieden, Sunny zu einem Tierarzt zu bringen. Dort wurde festgestellt, dass schnelles Handeln notwendig war. Seitdem die Operation vor rund einem halben Jahr stattgefunden hat, ist die Hündin wieder fit und gesund, wie Lina jetzt in einem Interview mit Promiflash bestätigte.

"Ihr geht es jetzt, Gott sei Dank, auch wieder supergut. Sie hat das super überstanden. [...] Sie ist halt für ihr Alter wirklich noch superfit. Ich bin sehr froh, dass alles so gelaufen ist", berichtet Lina gegenüber Promiflash. Das Paar äußerte sich rührend über den Zufall, der die beiden rechtzeitig zu ihrer Hündin führte. Wären sie nicht zu dem Zeitpunkt aus der Sendung ausgeschieden, hätten sie die Krankheit womöglich zu spät bemerkt. Lina erzählte, dass sie dies als Schicksal empfinde – Sunny habe sie "per Telepathie gerufen". Da die nächsten Kandidaten erst eine Woche später ausschieden, hätte Sunny nach Einschätzung von Ryan und Lina diese zusätzliche Wartezeit möglicherweise nicht überlebt.

Dass Ryan und Lina wahre Tierliebhaber sind, verrät ein Blick auf die Social-Media-Profile der beiden. Sunny ist bereits seit vielen Jahren an der Seite der Influencerin und ist nur eines von insgesamt fünf Haustieren der beiden. Hinzu kommen drei Katzen sowie die Jüngste im Bunde: Hündin Lua. Regelmäßig teilen sie Einblicke ihrer Fellnasen im Netz. Erst vor wenigen Wochen widmete Ryan dem Golden Retriever niedliche Worte auf Instagram: "Nicht in Worte zu fassen, wie glücklich sie uns und damit auch mich macht. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist, Lua."

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Lina und Ryan mit ihren Hunden im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann mit ihren Hunden, Oktober 2025