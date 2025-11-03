"Temptation Island"-Tammo und Marie wandern nach Zypern aus

Tammo und Marie, bekannt aus der sechsten Staffel Temptation Island, haben große Pläne für ihre Zukunft: Sie wollen Zypern zu ihrer neuen Heimat machen. "Jetzt ist es soweit. Unser großes Abenteuer beginnt. Wir werden auswandern." Der Umzug auf die sonnige Insel ist für das Jahresende geplant, doch schon jetzt machen die beiden sich mit ihrem zukünftigen Zuhause vertraut. "Wir haben nur dieses eine Leben. Und manchmal muss man einfach springen, auch wenn man nicht weiß, wo man landet", schrieb das Paar unter einen Post am Wochenende. In einem Instagram-Video ließen sie ihre insgesamt über eine Million Fans nun an einer Erkundungsreise durch Zypern teilhaben und teilten erste Eindrücke. Marie zeigte sich begeistert vom Wetter: "Es ist November und man kann noch baden gehen."

Eine Umstellung forderte die Influencerin allerdings etwas heraus: "Das Fahren auf der anderen Straßenseite war natürlich etwas ungewohnt", erzählte sie im Reel. Noch stehen für die beiden Realitystars also einige organisatorische Dinge aus, denn ein geeignetes Zuhause auf der Insel ist bislang nicht gefunden. Tammo und Marie machen sich derzeit auf Hausbesichtigungen, um den idealen Ort für ihren Neustart zu finden. "Wir waren so aufgeregt! Wir fliegen zum allerersten Mal in unser zukünftiges Zuhause", verriet Marie sichtlich nervös. Bis es soweit ist, leben sie vorübergehend in einem Hotel. Trotz der laufenden Planung scheinen die beiden das Leben auf Zypern schon jetzt zu genießen, wie aus ihrem Reisebericht in den sozialen Medien hervorgeht. Viele ihrer Fans fiebern mit und wünschen ihnen eine reibungslose Eingewöhnung.

Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Influencer veröffentlichten sie im Dezember erstmals auch gemeinsame Musik – ihre Debütsingle trägt den Titel "Love". Im TV haben die Münchner Tammo und Marie, die seit 2020 liiert sind, ihre Beziehung schon so einigen Belastungen ausgesetzt und viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Insel der Versuchung verließ das Paar 2024 am Ende allerdings gemeinsam. Trotz aller Herausforderungen halten sie zusammen und wagen nun den nächsten großen Schritt. Ihre Anhänger kennen die beiden vor allem dafür, ihre Abenteuer gerne öffentlich zu teilen. Ob sich der Umzug auf die Insel Zypern für das Paar als Traumstart entpuppt, bleibt abzuwarten. Mit reichlich Sonne, Strand und Meer haben sie zumindest eine inspirierende Kulisse für diesen neuen Lebensabschnitt.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Marie und Tammo, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / marietammo Tammo und Marie, "Temptation Island"-Kandidaten 2024

