"Temptation Island"-Marie und Tammo: Traumvilla auf Zypern

Marie und Tammo, bekannt aus der Reality-Show Temptation Island, haben auf Zypern ihr neues Zuhause gefunden. Nach einer langen Zeit des Suchens haben die beiden nun ihr Traumhaus entdeckt und ihre Freude darüber mit ihren Fans auf Instagram geteilt. "Wir haben uns entschieden! Und da ist es… Haus Nr. 6", schreiben die beiden zu einem Foto, auf dem sie sich küssen und stolz den Schlüssel in die Kamera halten. In einem Video, das sie ebenfalls veröffentlichten, feiern sie gemeinsam vor ihrem neuen Heim und zeigen sich sichtlich glücklich.

In ihrem Instagram-Post beschreiben die beiden Influencer den Weg zu ihrem neuen Zuhause als aufregende Reise voller Besichtigungen und Überlegungen. Die Wahl fiel schließlich auf ein Haus, das unmittelbar ein Gefühl von Ankommen vermittelt habe. "Dieses Gefühl, wenn alles plötzlich Sinn ergibt, wenn du einfach weißt, hier gehört unser nächstes Kapitel hin", schreiben sie weiter. Lange Zeit hatten sie ihre Fans in den Prozess mit eingebunden, was die Begeisterung ihrer Community über den Fund nur umso größer machte.

Privat und beruflich bedeutet das neue Haus für Marie und Tammo einen Neustart, aber auch eine Chance für viele neue Erinnerungen in der mediterranen Umgebung. Besonders romantisch beschreiben die beiden ihre Pläne für ihr neues Kapitel: Frühstücke im Sonnenschein, Abende auf der Terrasse und das Träumen von einer Zukunft gemeinsam unter einem Dach. Der Gedanke, eines Tages vielleicht sogar Nachwuchs in diesem Zuhause willkommen zu heißen, scheint das Glück des Paares perfekt zu machen. Fans wünschen dem Paar bereits jetzt alles Gute für den nächsten Schritt in ihrem Leben.

Instagram / marietammo Tammo und Marie, "Temptation Island"-Kandidaten 2024

