Patrice und Daniel Aminati planten Hochzeitsfeier für 2027

Patrice und Daniel Aminatis (52) überraschende Trennung ist in aller Munde. Sie galten als eines der Traumpaare in der deutschen Medienlandschaft. Umso fassungsloser waren zahlreiche Fans, als die Unternehmerin das Ehe-Aus vor wenigen Tagen verkündete. Noch im März dieses Jahres sprachen die beiden mit Promiflash und verrieten, dass sie eine große Hochzeitsfeier planen. Im Jahr 2022 heirateten sie bereits im engsten Familienkreis. "Deswegen dachten wir, der 27. April 2027 ist ein gutes Datum, um zu heiraten", plauderte Daniel im Gespräch aus.

Denn hinter dem Termin steckte eine charmante Erinnerung: Patrice erzählte Promiflash, dass Daniel in ihrem ersten gemeinsamen Jahr ihren Geburtstag vergessen hatte – seitdem wurde Wichtiges auf diesen Tag gelegt. So kniete der TV-Moderator beispielsweise auch am 27. April 2021 für den Antrag nieder. Die beiden wünschten sich damals für 2027 eine Feier, die ihre Geschichte weiterschreibt: mediterranes Flair, unkomplizierte Eleganz und Menschen, die ihnen nahestehen. "Wir sind keine Luxusmenschen, aber Familie und Freunde sind für uns Luxus", betonte Patrice damals.

Während ihrer schweren Hautkrebs-Therapie meldete sich Patrice mit ehrlichen Worten zu Wort und bestätigte gegenüber Bild: "Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders." Die Influencerin schilderte offen, wie sehr sie für die Beziehung gekämpft habe: "Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein."

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

Getty Images Patrice Aminati im Mai 2025