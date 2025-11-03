"Trash": Schwesta Ewa und Loredana schießen gegen Ikkimel

Loredana Zefi (30) und Schwesta Ewa (41) ziehen im YouTube-Format von Rap La Rue verbal über Ikkimel her – und lassen dabei keinen Zweifel, wie sie zu der Künstlerin stehen. In dem am Wochenende veröffentlichten Video mit Host Sami positionieren sich die beiden Rapperinnen klar: Ikkimel, von ihnen spöttisch "Actimel" genannt, falle für sie musikalisch komplett durch. Loredana legt früh vor und urteilt über die Kollegin: "Hart, oder? Weil es ist für mich wirklich das Allerletzte, was du mit Musik machen kannst", sagt sie. Auf die Frage von Host Sami, ob Ikkimel in der Tierlist in den "Trash Ordner" gehöre, nicken beide ab, während die Stimmung im Studio hörbar anzieht.

Die Tierlist ordnet Ikkimel am untersten Rand ein, während Künstlerinnen wie Eunique (30) und Hava als "Queen" bezeichnet werden. Weitere Namen wie Ace Tee, Aylo und Elif landen in der Kategorie "Feier ich", während beispielsweise Genuva mit "Geht so" bedacht wird. Doch nicht nur die Einordnung in die "Trash"-Kategorie, sondern auch persönliche Angriffe runden die harsche Kritik ab. Schwesta Ewa äußert: "Ich habe sie einmal gehört und diese Stimme hat genervt in meinen Ohren! Bruder, stell dir mal vor, du fährst Auto und machst das auf laut!" Diese Aussagen verdeutlichen die angespannte Stimmung zwischen den drei Musikerinnen und geben einen Einblick in die derzeitigen Spannungen in der Rap-Szene.

Schon wenige Tage zuvor hatte sich die Auseinandersetzung auch abseits von Rap La Rue deutlich verschärft. Loredana hatte auf Instagram angekündigt, im Livestream kein Blatt vor den Mund zu nehmen und offen auf die Vorwürfe von Ikkimel einzugehen. Zuvor hatte die Berlinerin sowohl Loredana als auch Schwesta Ewa frontal attackiert und ihnen unterstellt, ihre Texte nicht selbst zu schreiben. "Bevor der nächste Typ euch einen unoriginellen Kacktext schreibt, fragt doch das nächste Mal mich", ätzte Ikkimel in ihrer Story. Loredana zeigte sich davon unbeeindruckt und kündigte Klartext an: "Dann sag ich mal morgen im Stream meine Meinung zu deiner unmenschlichen Kacke."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BREUEL-BILD Collage: Schwesta Ewa und Loredana Zefi

Anzeige Anzeige

IMAGO / Berlinfoto Ikkimel, Rapperin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Loredana Zefi, November 2024