Ikkimel nennt sich "hässlichste Rapperin Deutschlands"

Ikkimel sorgt erneut für Aufruhr in der Social-Media-Welt: Die Rapperin, die für ihre provokanten Aktionen bekannt ist, hat sich auf Instagram nun selbst als "hässlichste Rapperin Deutschlands" bezeichnet. Sie unterlegte den provokanten Titel mit einer Reihe von Bildern, die sie unter anderem selbstbewusst im Bikini zeigen, und kündigte gleichzeitig eine neue Single an, die am Freitag veröffentlicht werden soll. Bei ihren Fans kam der Beitrag gut an. Sie schrieben Statements wie: "Heute ist Gegenteiltag" und lobten die Künstlerin als "die schönste im ganzen Land". Ein anderer fügte hinzu: "Deutscher Rap hat Angst vor Ikkimel".

Auf X ist die Stimmung gemischter. Dort heißt es etwa: "Das ist eine merkwürdige Diskursverschiebung, dass man sich so absurd doll an den Provokationen einer weiblichen Rapperin abarbeitet." Es scheint, als hätte Ikkimel mit ihrer selbstironischen Inszenierung sowohl Fans als auch Kritiker zugleich auf den Plan gerufen – und genau das scheint Teil ihres Erfolgsrezepts zu sein.

Ikkimel hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch als Persönlichkeit polarisieren kann. Die Rapperin, die einst nach einem schweren Verlust beschloss, ihrer Leidenschaft für die Musik nachzugehen, liebt es, ihr Publikum zu überraschen. Manchmal mit aufwändigen Bühnenoutfits, manchmal mit ungefilterten Statements. Ihr mutiges Auftreten hat ihr nicht nur eine wachsende Fangemeinde, sondern auch Respekt innerhalb der Szene eingebracht.

Ikkimel, Rapperin

Ikkimel, Rapperin

Ikkimel beim Heroes Festival