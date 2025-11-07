Wieder Stress: Schwesta Ewa und Nura schießen gegeneinander

Die Deutschrap-Szene kocht. Aktuell eskalieren immer wieder Streits zwischen großen Künstlerinnen – und schon ein zweites Mal ist HipHop-Ikone Schwesta Ewa (41) involviert. Aktuell liefert sich die "Kurwa"-Interpretin mit Nura (36) einen verbalen Schlagabtausch auf TikTok. Dabei geht es um das Musikvideo von "Tabledance", ein Feature von SXTN und Schwesta Ewa von 2018. Laut Ewa sei Nura damals wegen eines Sonnenbrands nicht zum Dreh erschienen, was der ehemaligen Inhaftierten einen finanziellen Schaden im zweistelligen Millionenbereich eingebracht haben soll. Anschließend habe Nura das veröffentlichte Video von dem damaligen Hit wieder löschen lassen, da sie weniger als ihre Kollegin Juju (32) zu sehen gewesen sei.

Eine Reaktion auf Ewas Anschuldigungen lässt nicht lange auf sich warten. Die "Niemals Stress Mit Bullen"-Macherin weist die Vorwürfe von sich. Sie habe damals nicht an einem Sonnenbrand, sondern an einer Gürtelrose im Gesicht gelitten und deshalb nicht drehen können. Das Löschen des Videos hingegen sei eine Reaktion darauf gewesen, dass Ewas Team eine Version veröffentlichte, der Nura nicht zugestimmt und mit der sie sich nicht wohlgefühlt habe. Die 41-Jährige hält ihrer Rapkollegin vor, ihr damit die Chance auf ein großes Comeback nach ihrem Gefängnisaufenthalt vermasselt zu haben. Die Dritte im Bunde, Juju, äußerte sich bislang noch nicht persönlich dazu. Jedoch scheint sie in dem Streit auf der Seite von Ewa zu sein: Auf Social Media repostete sie das Statement der Polin. In ihrer Instagram-Story fragte sie nun aktiv nach dem "besten Medienanwalt in Deutschland?".

Erst vor wenigen Tagen legte sich Ewa mit einer anderen Deutschrapperin an. Gemeinsam mit Loredana Zefi zog sie im YouTube-Format von Rap La Rue über Ikkimel her. Ikkimel, von ihnen spöttisch "Actimel" genannt, falle für sie musikalisch komplett durch. Die beiden Frauen ordneten die "Keta und Krawall"-Interpretin in die Kategorie "Trash" ein und Ewa stichelte: "Ich habe sie einmal gehört und diese Stimme hat genervt in meinen Ohren! Bruder, stell dir mal vor, du fährst Auto und machst das auf laut!"

Collage: Imago, Instagram Collage: Schwesta Ewa und Nura

Instagram / DIjE4hPMFre Juju, Rapperin

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und Loredana, Musikerinnen