"Unorigineller Kacktext": Ikkimel schießt gegen Loredana

Loredana Zefi (30) hat den Schlagabtausch mit Ikkimel öffentlich angeheizt – und das ohne Umwege über Dritte. In einer Instagram-Story richtete sich die Rapperin direkt an die Berlinerin und kündigte am Mittwoch an, am Tag darauf im Livestream ausführlich ihre Sicht zu schildern. Der Anlass: ein frischer Diss-Clip von Ikkimel, der Loredana und Schwesta Ewa frontal wegen ihrer Neuveröffentlichung "Ihr Möchtegern" angeht. Der verbale Aufschlag hatte es in sich. In ihrer Story richtete sich Ikkimel mit deutlichen Worten an Loredana, die mit ihrer Meinung zum Thema Gleichberechtigung polarisierte, und Schwesta Ewa. Sie erhob den Vorwurf, die beiden Rapperinnen würden ihre Songtexte nicht selbst verfassen, sondern hätten sich den "unoriginellen Kacktext" von einem Mann schreiben lassen. Loredana konterte: "Dann sag ich mal morgen im Stream meine Meinung zu deiner unmenschlichen Kacke." Sie versprach, Klartext zu reden. Die Kommentarspalten laufen heiß, ein schnelles Abkühlen ist nicht in Sicht.

Auslöser des Zoffs ist ein Video, in dem Ikkimel Loredana und Schwesta Ewa (41) mangelnde Originalität vorwirft. "Bevor der nächste Typ euch einen unoriginellen Kacktext schreibt, fragt doch das nächste Mal mich", stichelte Ikkimel in ihrer Instagram-Story. Loredana und Schwesta Ewa hatten mit ihrer Featuresingle die YouTube-Trends erobert und eine Debatte über Feminismus und Tonalität im Deutschrap neu angefacht. Vor allem eine Strophe von Schwesta Ewa sorgte online für besonders viel Kritik: "Langsam werd' ich, glaub' ich, frauenfeindlich. Lori, ich glaub', wir sind uns da einig." Eine TikTokerin machte ihrem Ärger prompt Luft: "Ich finde es krass, als Frau zu sagen, dass man frauenfeindlich wird – es heißt, Frauen abzuwerten, zu sexualisieren, sie kleinzuhalten und sie lächerlich zu machen." Obendrein teilte die 30-jährige Rapperin einen Ausschnitt, der Ikkimel für eine Textzeile ("Nimm das Kreuz aus deiner Bio, du Fo**e") mit Religionsbezug kritisierte und damit die Diskussion um Provokationen weiter befeuerte.

Abseits der Lines und Likes stehen nichtsdestotrotz starke Persönlichkeiten, die ihre Rollen im Netz stets selbstbewusst gestalten. Die Ex von Rapper Mozzik, Loredana, die im Juni 2018 über Nacht mit ihrem Erfolgshit "Sonnenbrille" zum Star wurde, spricht öffentlich immer wieder über Familie und Verantwortung und verweist darauf, wie sie Plattformen im Alltag ihrer Tochter reguliert. Ikkimel wiederum setzt auf Freizügigkeit, radikale Selbstbezeichnung und eine klare Haltung zu Weiblichkeit und Selbstbestimmung – eine Ästhetik, die an Kolleginnen wie Shirin David (30) oder Katja Krasavice (29) erinnert. Beide Künstlerinnen bedienen große, leidenschaftliche Communities, die jede Wendung des Beefs in Echtzeit begleiten. Alte Allianzen, neue Frontlinien und viel Direktkontakt mit dem Publikum: Der Streit spielt sich dort ab, wo sie ihr Leben ohnehin teilen – auf der Storyline zwischen Studio, Stream und Handybildschirm.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / loredana, Instagram / ikkimel42 Die Rapperinnen Loredana Zefi und Ikkimel zoffen sich wegen eines neues Songs, Collage '25.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und Loredana, Musikerinnen

Anzeige