Rapperin Ikkimel plante Karriere als Neurowissenschaftlerin

Ikkimel (28) hat sich in den letzten Monaten als eine der auffälligsten Figuren der Deutschrap-Szene etabliert. Mit ihrem provokanten Debütalbum "F*tze", millionenfach gestreamten Songs und einer ausverkauften Tour wirkt sie, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Allerdings war dieser Erfolgsweg vor wenigen Jahren kaum absehbar: Zwischen 2019 und 2020 schloss Melina Gaby Strauß, wie sie bürgerlich heißt, ihren Bachelor in Sprachwissenschaften ab, parallel arbeitete sie einige Zeit im Labor. "Ich habe echt gerne studiert, ich habe es geliebt", berichtete Ikkimel im Interview mit ZEIT Campus und beschrieb den Moment, kurz bevor ihr Lebensweg eine entscheidende Wende nehmen sollte: "Eigentlich wollte ich nach Norwegen, ich hatte schon ein Stipendium für einen Auslandsmaster in Neurowissenschaften."

Bevor es so weit kam, wurde die Berlinerin jedoch durch eine Tragödie brutal aus dieser Welt gerissen: Ihr Vater erkrankte an Blutkrebs. Statt ihre akademische Laufbahn in Norwegen weiterzuverfolgen, entschied sich Ikkimel, ihre Familie zu unterstützen und sich um ihren Vater zu kümmern. In dieser Phase entdeckte sie die Musik als ihren neuen Lebensinhalt. Sie erzählte, dass ihr Vater großen Gefallen an ihrer Arbeit fand, obwohl er ihren späteren Erfolg nicht mehr miterleben konnte. "Ich war fast jeden Tag bei ihm und habe ihn gepflegt. In den freien Momenten habe ich Musik gemacht, er war stolz darauf", schilderte Ikkimel die emotional herausfordernde Zeit.

Die schwere Entscheidung, ihre eigenen Träume zurückzustellen, um bei ihrer Familie zu bleiben, prägte die Musikerin nachhaltig. Obwohl der Verlust ihres Vaters ein erschütternder Wendepunkt war, brachte er ihr auch die Klarheit, ihren eigenen Weg zu gehen. Ikkimel spricht heute offen über diese Erfahrungen und welche Rolle sie bei ihrem musikalischen Durchbruch spielten – obwohl der damit verbundene Schmerz immer wieder leise aufflammt. Ihre Fans bewundern sie nicht nur für diese Offenheit, sondern auch für ihre persönliche Stärke.

Ikkimel beim Heroes Festival in Geiselwind am 21.06.2025

Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

Ikkimel im April 2024

