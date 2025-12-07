Ikkimel verkündet OnlyFans-Start und zieht direkt blank

Ikkimel sorgt mit einer überraschenden Botschaft für Aufsehen: Die Künstlerin kündigte ihren Start als Erotikmodel auf OnlyFans an – und zwar ausgerechnet über ihr Spotify-Wrapped-Video. In dem kurzen Clip, der ausschließlich jenen Fans angezeigt wird, die die Musikerin auf Spotify am meisten gehört haben, erklärt die Rapperin, dass sie die neue Plattform bald bespielen wird. Doch damit nicht genug: Kaum hatte sie ihre Ankündigung in die Kamera gehaucht, ließ sie auch schon die Hüllen fallen. Wenig verwunderlich also, dass das Video im Rekordtempo im Netz die Runde machte, wo sich Fans und Kritiker voller Elan in die Diskussion stürzten.

Während zahlreiche Befürworter Ikkimels mutigen Schritt feierten und ankündigten, sie auf der neuen Plattform zu unterstützen, hinterfragten andere kritisch, wie das zu ihrem Selbstbild als feministische Rapperin passe. In den Kommentaren ist von Begeisterung bis Skepsis alles dabei. "Hoffentlich war das nur ein Spaß, sonst unterstütze ich sie nicht mehr", schrieb eine Nutzerin auf TikTok. Dagegen halten andere mit klaren Worten: "Feminismus bedeutet auch, dass eine Frau ihre eigenen Entscheidungen treffen kann", heißt es in einem weiteren Kommentar. Wieder andere konnten ihre Vorfreude kaum mehr zügeln: "Werde diese App nur für Ikkimel runterladen und benutzen", kommentierte ein Fan.

Doch wird Ikkimel dieses Mal tatsächlich Wort halten? Daran zweifeln bislang noch einige Anhänger – immerhin hatte sie schon zuvor einmal große Töne gespuckt. Erst Anfang dieses Jahres versprach sie ihren Fans, sich bei einem Chart-Erfolg auf OnlyFans einen Account anzulegen. Doch obwohl ihr Album daraufhin in die Top 10 Einzug hielt, ließ die Rapperin ihren Worten keine Taten folgen. Nun steht die Frage erneut im Raum, ob Ikkimel diesmal liefert oder ob es sich hier wieder nur um eine große Ankündigung handelt, die am Ende im Sande verläuft.

Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

Imago Ikkimel beim Heroes Festival

Imago Ikkimel bei der Einslive Krone 2025